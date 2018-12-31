«أبوظبي الدولي» يوفر إنترنت لاسلكياً فائق السرعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، أمس، توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة «سوبر فاي» في جميع مرافق مطار أبوظبي الدولي، التي ستتيح للمسافرين عبر المطار إمكانية تحميل البيانات عبر الإنترنت بمعدل 200 ميغابايت في الثانية.

وأفادت «مطارات أبوظبي» في بيان بأنها فعّلت الخدمة الجديدة التي تعتبر من بين الأسرع في العالم بمباني المسافرين الثلاثة في مطار أبوظبي، بعد إجرائها الاختبارات اللازمة، حيث أصبح بإمكان الملايين من المسافرين الاستفادة من خدمات اتصال محسنة عبر الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، برايان تومبسون، إن «إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار حرصنا المستمر على إرضاء المسافرين، باعتبارهم أحد أولوياتنا الرئيسة، إذ نسعى باستمرار إلى التركيز على إثراء تجربة المسافرين منذ لحظة وصولهم المطار وحتى مغادرتهم»، مؤكداً أن «الاهتمام بالتكنولوجيا المتقدمة يندرج ضمن استراتيجية الشركة نحو التحول الرقمي».