«المالية»: 60 مليار درهم رواتب وتعويضات موظفي الحكومة في 9 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أمس، أن رواتب وتعويضات الموظفين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، سجلت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 60 مليار درهم، مقارنة بـ54.8 مليار درهم تقاضوها عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 9.5%.

وأظهرت إحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات، التي تضم مصروفات وإيرادات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، أن بند الرواتب شكل 22.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 267 مليار درهم.

وأوضحت الإحصاءات، أن مصروفات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 267 ملياراً، مقابل إيرادات قدرها 305 مليارات درهم.

وأفادت بيانات الأداء المالي لتنفيذ ميزانية الحكومة، بأن تنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 10.6 مليارات درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

وأظهرت «المالية» أن نسبة الموظفين الإناث بالوزارة بلغت 53.4% من إجمالي عدد الموظفين، البالغ عددهم 258 موظفاً.

267

مليار درهم الإنفاق

الحكومي، خلال

الأشهر التسعة

الأولى من 2018.