الإمارات الثالثة عالمياً في التطور بالمؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة

المصدر: شريف اليماني - دبي

حافظت دولة الإمارات على ترتيبها المتقدم عربياً وعالمياً، في تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة (ريز) لعام 2018، الصادر عن البنك الدولي، حيث حلت في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول التي حققت أسرع تطور في تلك المؤشرات خلال ست سنوات بين عامي 2010 و2017.

وأظهر التقرير، أن الإمارات جاءت أيضاً بين أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أداء بالمؤشرات.

ويقيس التقرير مدى تقدم السياسة العامة في 133 بلداً في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحصول على الكهرباء، والحصول على وسائل الطهي النظيف.

وجاء في التقرير أن الإمارات، بجانب صربيا وفيتنام، كانت من أسرع الدول تطوراً في كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن إنشاء هيئات متخصصة في كفاءة الطاقة كان من أبرز ملامح التقدم في الإمارات.

ولفت إلى أن الإمارات جاءت ضمن أسرع الدول تحركاً من حيث الأطر التنظيمية للطاقة المستدامة إلى جانب تونس ومصر.

وذكر التقرير أن إنشاء كيانات مخصصة لكفاءة استخدام الطاقة، كان من أكثر مجالات التقدم الواضحة بالنسبة إلى الإمارات.

ووفقاً للتقرير، احتلت الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً، في مؤشر «ريز» للطاقة المتجددة خلال العام الماضي، فيما حققت 72 نقطة في الترتيب الذي تصدرته ألمانيا بنحو 97 نقطة، تلتها المملكة المتحدة بـ91 نقطة، وسويسرا بـ87 نقطة.

كما كانت الإمارات بين خمس دول حقّقت أكبر تطور في سياساتها البيئية خلال السنوات الحالية، حيث ضمت القائمة كوت ديفوار وروندا والأردن ومصر.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً أيضاً في مؤشر «ريز» لكفاءة استخدام الطاقة، وحلت في المرتبة الـ36 عالمياً، فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى ثم كندا وكوريا الجنوبية.

وزاد عدد الدول المدرجة في مؤشر «ريز» للعام الجاري إلى 133 دولة في تقرير 2018، مقارنة بـ111 دولة في التقرير السابق.

ويقسّم التقرير الدول إلى ثلاث مناطق، هي (الخضراء والصفراء والحمراء)، حيث يراوح عدد نقاط المنطقة الخضراء بين 67 و100 نقطة، وهي الدول التي لديها أطر سياسية قوية لدعم الطاقة المتجددة، فيما تشمل المنطقة الصفراء الدول التي يراوح عدد نقاطها بين 34 و66 نقطة، وهي الدول التي لديها فرص قائمة لدعم الأطر السياسية، بينما تتضمن المنطقة الحمراء الدول التي تحصل على أقل من 33 نقطة، وهي الدول التي ليس فيها أو لديها القليل من الأطر السياسية الخاصة بدعم الطاقة المتجددة.

تقرير «ريز» يقيس

مدى تقدم السياسة

العامة في 133 بلداً

بمجالات الطاقة

المتجددة.