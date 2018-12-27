تطبيق «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب استكمال كل الاستعدادات، لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق الأول من يناير 2019، بالنسبة لجميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، مشيرة إلى أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كل منتجات التبغ، التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي، لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس، ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام، لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها، لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يدعم عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، لمنع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً، يمكن قراءتها بجهاز خاص، يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، إنه «اعتباراً من الأول من يناير 2019، ستتوافر العلامات المميزة، ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل منتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر، إذ سيتاح لهم طلب (الطوابع الرقمية) من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في جميع أنحاء الإمارات».

وأوضح أنه «من أول مايو المقبل، سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة دون وجود العلامات المميزة (الطوابع الرقمية) عليها، كما أنه اعتباراً من الأول من أغسطس 2019 سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل تلك الطوابع في أسواق دولة الإمارات، فيما سيتم منع متاجر التجزئة من بيع السجائر التي لا تحمل الطوابع للمستهلكين».

وأضاف البستاني أن «النظام الجديد، الذي تعد دولة الإمارات الأولى إقليمياً في تطبيقه، يهدف إلى منع التهرب الضريبي من خلال آليات متطورة، تتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب».