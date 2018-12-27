رسائل مجهولة المصدر تستهدف اختراق حسابات «واتس أب»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، من انتشار رسائل مجهولة المصدر على تطبيق «واتس أب» تلقاها مستخدمون تزعم أن الحسابات الخاصة بهم تم الإبلاغ عنها من جانب أشخاص مجهولي الهوية بأنها حساباتهم، حيث تطلب الرسالة من المستخدمين الحقيقيين المسجلين إرسال رمز التفعيل للتأكد من أنهم المالكون الحقيقيون لهذه الحسابات.

وطالبت «تنظيم الاتصالات»، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، المستخدمين بعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل، حتى لا تتم سرقة حسابات الـ«واتس أب» الخاصة بهم.

وتزعم الرسالة على غير الحقيقة، وفقاً للهيئة، أن إرسال رمز التفعيل من جانب المالك الحقيقي للحساب يستهدف تأمين الحساب وتأكيده، كما تزعم أنه سيتم إغلاق حساب الـ«واتس أب» بعد 24 ساعة لإجراء الإجراءات اللازمة لتحقيق شروط الاستخدام، إذا لم يتم إرسال رمز التفعيل المطلوب.

ودعت الهيئة المستخدمين إلى عدم الالتفات لهذه الرسائل، وعدم مشاركة رمز التفعيل مع الغير مطلقاً، خصوصا مع مجهولي الهوية، مؤكدة في هذا الصدد أن شركة «واتس أب» لا تتواصل مع مستخدمي التطبيق عن طريق المحادثات مطلقاً.