مصرف عجمان يعتزم إصدار برنامج صكوك بـ 1.5 مليار دولار على دفعات

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفاد مصرف عجمان، في بيان لسوق دبي المالي، بأنه يعتزم إصدار برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأضاف المصرف أن الدفعة الأولى من الصكوك سيتم إصدارها بحد أدنى 350 مليون دولار، مؤكداً أن إصدار بقية الدفعات يعتمد على حاجة البنك إلى ذلك.

ولم يحدد المصرف موعد إطلاق البرنامج، لكنه أوضح أنه سيتم عرض المقترح على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل، للحصول على موافقتها، إضافة إلى الحصول على موافقات الجهات المختصة. وارتفعت أرباح مصرف عجمان، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 27%، لتصل إلى 119.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 94.5 مليون درهم، حققها البنك خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المصرف عن نجاحه في زيادة رأسماله بـ419 مليوناً و677 ألفاً و500 درهم، عبر طرح 419 مليوناً و6775 ألفاً و500 سهم، بسعر إصدار يبلغ درهماً للسهم الواحد، ليرتفع بذلك رأسمال البنك إلى مليارين و100 مليون درهم، بهدف دعم خططه التوسعية، عبر تعزيز قاعدة رأس المال، وتحقيق استراتيجيته الطموحة نحو التوسع في قطاعَي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.