المصدر: إعداد: سامح عوض الله

قال رئيس قسم الأنشطة التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، مروان المرزوقي، إن القطاع يراجع بعض الأنشطة الاقتصادية من أجل التعرف إلى مدى ملاءمة النشاط وحجم الطلب عليه، وكيف يوظف هذا النشاط من أجل خدمة شريحة كبيرة من المستفيدين.

وأضاف المرزوقي أنه تم تعديل وصف نشاط «خدمات إدارة الفعاليات» إلى «تنظيم وإدارة الفعاليات»، بحيث أصبح وصف النشاط يشمل المنشآت المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات، بما في ذلك دراسة الفعالية، وتخطيط المتطلبات اللوجستية، فضلاً عن تنسيق الجوانب الفنية المختلفة قبل الشروع في تنفيذ الشكل النهائي للفعالية.

وأوضح أن ذلك يشمل أنشطة الشركات، وبرامج التسويق، والاجتماعات العمومية، إضافة إلى احتفالات تقديم الجوائز، واحتفالات مآدب الغداء والعشاء، علاوة على الأحداث الإعلامية، واحتفالات الأطفال، وعروض الشعر والماكياج.

وذكر المرزوقي أن «اقتصادية دبي ترى أن إضافة (تنظيم وإدارة الفعاليات) مهمة لممارسة النشاط، حيث يعد بيئة حاضنة لكل من يتمتع بفكر إبداعي وقدرة على الابتكار والتنظيم والتخطيط ومراعاة التفاصيل الدقيقة التي تصنع فارقاً في صناعة الحدث».

وأشار إلى أن «(تنظيم وإدارة الفعاليات) يتميز بكونه من المجالات الديناميكية التي تتطلب معرفة واسعة بأصول التعامل الفعال مع مزودي الخدمات، والتنسيق مع الأطراف المعنية بالفعاليات».

وبين المرزوقي أن «أهمية إدارة الفعاليات تكمن في أنها تتمحور بالدرجة الأولى حول القدرة على طرح أفكار مبتكرة وتنفيذها بطريقة احترافية، وكذلك يساعد الشركات على التطوير والتحسين المستمر، إضافة إلى عملية الترويج للمنتجات المتاحة».

ولفت إلى أن «اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية لتوضيح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، إذ يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة».