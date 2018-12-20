«أدنوك» تمنح 5% من امتياز «غشا» لـ «أو إم في» النمساوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع شركة «أو إم في» النمساوية، حصلت بموجبها الأخيرة على نسبة 5% في منطقة امتياز «غشا» للغاز عالي الحموضة، حيث تضم حقول: «الحيل»، و«غشا»، و«دلما»، و«نصر»، و«صرب»، و«مبرز».

ووفقاً للاتفاق تتحمل «أو إم في» نسبة 5% من المصروفات الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع، وتنضم بذلك إلى شركاء «أدنوك» في امتياز «غشا»، إلى جانب كل من: «إيني» الإيطالية التي حصلت على حصة 25%، وشركة «وينترشال» الألمانية التي حصلت على حصة 10%، في نوفمبر الماضي، وستبقى نسبة 60% من الامتياز مملوكة لـ«أدنوك».

ومن المتوقع أن ينتج المشروع عند تشغيله، في منتصف العقد المقبل، أكثر من مليار ونصف المليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لمليوني منزل. ومع اكتمال المشروع، سينتج أيضاً أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.

ووقّع الاتفاقية كل من وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، الدكتور راينير سيلي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تعمل (أدنوك) على تنفيذ توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي، لضمان توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، وتتماشى الاتفاقية الاستراتيجية بعيدة المدى التي تم توقيعها مع (أو إم في)، وكذلك الاتفاقات الأخرى الخاصة بامتياز (غشا)، مع هذه الرؤية، وتعزز التقدم نحو تحقيقها».

وأوضح: «هناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في تعزيز إمكانية خلق القيمة، والاستغلال التجاري لموارد الغاز الحامض، بما في ذلك زيادة الطلب على الغاز، وتطور التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها (أدنوك) في تطوير موارد الغاز عالي الحموضة».