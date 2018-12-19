1,6 نسبة التضخم في الدولة خلال نوفمبر الماضي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدولة بلغ 1.34% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، حيث ارتفع الرقم القياسي خلال نوفمبر 2018 إلى 110.07 نقاط مقابل 108.6 نقاط خلال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح تقرير صدر عن الهيئة امس يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 18.42% وخدمات النقل بنسبة 8.8% والترويح والثقافة بنسبة 8.28% وأسعار التبغ بنسبة 8.27% بعد تطبيق ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة عليه

ووفقا للتقرير ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 6.87% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.53% والاتصالات بنسبة 3.54% والتعليم بنسبة 2.46% كما ارتفعت اسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.83%، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.6%.

ووفقاً للتقرير تراجعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.33% فضلا عن تراجع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.16%.