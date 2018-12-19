«إكسبو 2020 دبي» و«سيمنس» يطلقان منظومة لتقنيات الأبنية الذكية تربط 137 مبنى بحلول رقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق معرض «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس» الألمانية، أمس، عملية بناء لواحدة من أضخم منظومات تقنيات الأبنية الذكية في العالم لربط 137 مبنى بحلول رقمية تدعم أهداف الكفاءة في استهلاك الطاقة والراحة والسلامة والأمان.

وأوضح «إكسبو 2020 دبي» في بيان، أن «سيمنس»، وهي شريك أول رسمي في مجال البنية التحتية الرقمية للمعرض، ستقوم بربط ومتابعة تلك المباني والتحكم بها بالكامل عبر منصة الإدارة السحابية المركزية «سيمنس نافيغيتور»، وذلك على امتداد مساحة موقع الحدث العالمي التي تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة.

وأضاف أنه سيتم تطبيق هذه التقنيات الذكية في جميع أرجاء مناطق الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ«إكسبو 2020 دبي» (الفرص والتنقل والاستدامة)، وذلك في الأجنحة المخصصة للموضوعات الفرعية ومعظم أجنحة الدول المشاركة، إضافة إلى مركز المعارض والمؤتمرات، والذي سيتولى مركز دبي التجاري العالمي تطويره وتشغيله.

ووفقاً للبيان ستستخدم «سيمنس» مستشعرات وتقنيات تحليلية ومنظومتها الرقمية لإدارة الأبنية «ديسيجو سي سي»، لرصد الوظائف الأساسية للمباني والتحكم بها، مثل التكييف، واستخدام الطاقة، والإضاءة، والمصاعد، وجودة الهواء وإنذار الحريق، ليجري لاحقاً استخدام البيانات المجمعة في مركز القيادة والتحكم في كل واحدة من مناطق الموضوعات الفرعية لتقليل استهلاك الطاقة، وتوفير بيئة مريحة للمشاركين والزوار، إضافة إلى الحفاظ على أقصى مستويات السلامة والأمان.

وسيتمكن المشغلون من رصد وضبط استهلاك الطاقة في مختلف أرجاء موقع الحدث عبر منصة الإدارة السحابية المركزية «سيمنس نافيغيتور»، في منظومة متكاملة.

كما ستقدم «سيمنس» منصتها «مايندسفير»، المنظومة السحابية للعمليات التشغيلية لإنترنت الأشياء التي تتيح جمع البيانات من المستشعرات والبوابات والأنظمة والتطبيقات لدمجها وربطها وتحليلها، واستخدامها لوضع تصورات تتيح اتخاذ إجراءات ذكية تساعد «إكسبو 2020 دبي» على التحكم باستهلاك الطاقة وضمان راحة الزوار.

وقال النائب الأول للرئيس لشؤون الابتكار وتقنية المستقبل في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي: «لطالما مثّل الابتكار ركيزة محورية لدورات (إكسبو) العالمية كما لدولة الإمارات أيضاً». وأضاف أنه «في ضوء الخطط الطموحة التي وضعتها دبي لترسيخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً في مجال تقنيات المدن الذكية، يسعدنا أن تسهم شراكتنا مع (سيمنس) في تمكين (إكسبو 2020 دبي) من التحول إلى منصة عالمية المستوى لاستعراض إمكانات المدن الذكية».