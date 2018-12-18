حمدان بن راشد يطلق مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، صباح أمس، مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار، وذلك في حفل أقيم بدار الأوبرا في دبي.

وقال سموّه: «إن دولة الإمارات حافظت على مركز الصدارة العام الجاري في مؤشر الابتكار العالمي على مستوى الوطن العربي، ما يزيدنا إصراراً وعزيمة على مواصلة المسيرة في دعم الابتكار وتشجيعه، محركاً محورياً في المنظومة الاقتصادية، في ظل قيادة ملهمة ورؤية طموحة واضحة مستقرة بعيدة المدى».

وأضاف سموّه: «إن هذه المبادرة تأتي بهدف استشراف المستقبل، ومواكبة التطوّرات، واحتضان المواهب المبتكرة التي تسعى إلى تأسيس شركات تسهم في رفاهية وجودة الحياة بالدولة، من خلال تحقيق مستهدفات (مئوية الإمارات 2071)».

وأشار سموّه، إلى أن إطلاق مسرّع الابتكار هو فرصة لترسيخ ثقافة الابتكار على مستوى الدولة، واستقطاب أبرز المواهب والأعمال المبتكرة، وإحداث تأثير ملموس في اقتصاد دولة الإمارات، مؤكداً سموّه، على التصميم الفريد والخدمات المتميزة التي تحظى بها الشركات الأعضاء في مسرّع الابتكار، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة من المدرّبين، وقادة الفكر، والخبراء، لمساعدتهم على تخطي التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق نجاحات وإنجازات فريدة من نوعها.

ونوّه سموّه، إلى أن الابتكار كان ولايزال جزءاً لا يتجزأ من مسيرة دولة الإمارات منذ نشأتها، وقال: «نهدف في وزارة المالية إلى تعزيز فرص نمو الشركات المبتكرة، ومساعدتها على تحقيق طموحاتها في التوسع والنمو، بما سيكون له أثر فاعل في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار لتحقيق (رؤية الامارات 2021)».

وتابع سموّه: «نطمح إلى تحويل مسرّع الابتكار إلى منصّة رائدة ومستدامة لرعاية المبتكرين، وندعو الشركات المبتكرة إلى الاستفادة من هذه المنصّة، إذ يعمل المسرّع جنباً إلى جنب مع خطة الضمانات التي تم تطويرها من خلال الصندوق، على تزويد المبتكرين بالمعرفة والمهارات الصحيحة، واستكمال الدعم المالي المقدم من الصندوق والتخفيف من المخاطر، حيث تتضمن معايير الأهلية الطبيعة الابتكارية للأعمال، وقيادة الشركات، والمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات ضمن القطاعات الرئيسة، والتأثير الاجتماعي القائم على أجندة التوطين ودعم المواهب الإماراتية».

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية، أطلقت صندوق محمد بن راشد للابتكار، برأسمال يقدر بملياري درهم، بهدف جعل الإمارات دولة رائدة في مجال الابتكار، إذ يوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة، أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، شرط تقديم أفكار فريدة ومبتكرة.

أهداف مسرّع الابتكار

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مسرّع للابتكار، نتاجاً للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم المبتكرين على الصعيدين المحلي والدولي، في مبادرة تهدف إلى تعزيز إمكانات نمو الشركات المبتكرة، التي سترسم ملامح اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل.

ويهدف المسرّع إلى تحديد ودعم وتأهيل أفضل المبتكرين لتحقيق النجاح في دولة الإمارات، وذلك من خلال مساندة الابتكارات المحلية على تحقيق النمو داخل الدولة، والتوسع عالمياً من خلال توفير خدمات مناسبة تمكنها من تحقيق ذلك، إضافة إلى دور مسرّع الابتكار المحوري في جذب كبار المبتكرين من جميع أنحاء العالم، وتزويدهم بالدعم اللازم لتأسيس أعمالهم داخل الدولة، والاستفادة من المزايا التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة لاستقطاب المشروعات المبتكرة.