أدنوك للتوزيع تفتتح أولى محطاتها في دبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "أدنوك للتوزيع"، عن افتتاح أولى محطاتها لتوزيع الوقود في إمارة دبي، والتي تقع في منطقة مجمع دبي للاستثمار.

تتميز المحطة الجديدة بريادتها وكونها تستخدم الطاقة الشمسية، وتضم ستة مسارات للتزوّد بالوقود وهو ما يتيح للعملاء نفس المجموعة الواسعة من الخيارات فيما يخص منتجات التزود بالوقود عالية الجودة (E-Plus 91، و خاص 95، وسوبر 98، والديزل)، بالإضافة الى منتجات التجزئة المميزة.

وتضم المحطة حالياً متجر "جيانت" للخدمة السريعة، ومقهى الواحة، ومركز خدمات الزيوت التابع لأدنوك والذي يعمل بكامل كفاءته، بالإضافة لكون المحطة توفر خدمة الإتصال بالإنترنت (Wi-Fi) مجاناً. كما أنه من المقرر أن يتم إفتتاح فروع لمطاعم مكدونالدز وكي إف سي للوجبات السريعة في المحطة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتوفر المحطة وحدات الشحن الكهربائي السريع لسائقي السيارات الكهربائية، والتي لديها القدرة على الشحن حتى 80% من طاقة البطارية خلال 20 دقيقة، مع إمكانية تقديم الخدمة لسيارتين كهربائيتين في نفس الوقت.

وبهذه المناسبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع علق السيد سعيد الراشدي، قائلاً: "نحن سعداء للغاية ببدء عملياتنا في دبي، وهو ما يعني أننا الآن نقدم خدماتنا للعملاء في جميع الإمارات السبع، وسيتمكن سكان دبي الآن من الاستفادة من نفس مستوى الخدمة والمنتجات المميزة التي نقدمها والتي اعتاد عملاؤنا الحصول عليها وفقاً للمعايير المتميزة التي يتوقعونها من شركة أدنوك للتوزيع، وذلك إيفاءً بالتزام الشركة خلال عملية الطرح الأولي لأسهمها في ديسمبر 2017 بالتوسع في تقديم خدماتها لتمتد إلى المملكة العربية السعودية ودبي بنهاية العام 2018، وهو ما استطعنا تحقيقه حتى الآن، مع الوعد بتحقيق المزيد من التوسع خلال عام 2019".

ومن المقرر أن تقوم شركة أدنوك للتوزيع بتقديم خدماتها المميزة أدنوك فليكس في دبي خلال الأشهر القادمة وذلك لإتاحة الوقت للعملاء في دبي للتعرف على مزايا الخدمة خلال فترة التجربة المجانية.