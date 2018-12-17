المحطة النووية الثالثة في «براكة» تجتاز اختبار «التوازن المائي البارد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن اجتياز المحطة الثالثة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، وذلك بعد تطبيق الدروس المستفادة من إتمام الاختبار ذاته سابقاً في المحطتين الأولى والثانية.

وأكدت، في بيان أمس، أنه خلال اختبار التوازن المائي البارد، تم التحقق من أن كل أنظمة التبريد والتوصيل والأنابيب وأنظمة الضغط العالي في المفاعل، تلبي أعلى معايير السلامة والجودة، حيث بدأ الاختبار بعد تفريغ وتنظيف أنظمة توريد البخار في المحطة الثالثة، وذلك باستخدام مياه منزوعة المعادن قبل بدء عمليات ربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد.

كما تضمّن اختبار التوازن المائي البارد، رفع ضغط المحطة الثالثة ليفوق مستوى الضغط التشغيلي العادي بنسبة 25%، وأثبتت نتائجه المستوى العالي لمتانة وثبات الهيكل الإنشائي للمحطة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي: «يؤكد الاستكمال الناجح لاختبار التوازن المائي البارد في المحطة الثالثة التزامنا بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة في أنظمة التبريد والضغط العالي، وبما يتوافق مع المعايير واللوائح المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

وأضاف الحمادي: «تم اجتياز الاختبارات في المحطة الثالثة، بعد مرور نحو عام على استكمال الاختبار ذاته في المحطة الثانية، الأمر الذي يعكس مدى الخبرة المكتسبة ومزايا إنشاء المحطات الأربع بشكل متزامن».

وتابع: «نقترب بهذه الإنجازات من تحقيق هدفنا في تزويد دولة الإمارات بطاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة تدعم النمو والتطور المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما نواصل الحفاظ على سجلنا القياسي في ما يخص السلامة والجودة».

ويشهد مشروع محطات براكة للطاقة النووية تقدماً ثابتاً، حيث وصلت نسبة إنجاز المحطة الثالثة مع نهاية أكتوبر الماضي إلى أكثر من 86%، بينما وصلت النسبة الكلية لإنجاز المحطات الأربع إلى أكثر من 91%.

وستسهم المحطات الأربع بعد اكتمالها في رفد شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى منع انبعاث ما يزيد على 21 مليون طن سنوياً من الغازات الكربونية.

فرق العمل

شاركت في اختبار التوازن المائي البارد للمحطة الثالثة، فرق عمل من الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية شركة نواة للطاقة، حيث قامت هذه الجهات بدور مهم في الإشراف على الجودة وإجراء اختبارات مفصلة للأنظمة، والتحقق من عدم وجود أي تسرّب في منظومة الأنابيب.