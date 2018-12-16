«أبوظبي للتنمية» يبحث جاهزية برنامج تمويل الصادرات الوطنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع بنك الصادرات والواردات الكوري، دورة محاكاة حول «برنامج تمويل الصادرات الوطنية»، الذي يعتزم الصندوق إطلاقه خلال عام 2019، بهدف توفير مظلة ائتمانية وتمويلية للصادرات الوطنية، وتمكينها من الحصول على فرص تصديرية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.

وتناولت الدورة، التي اختتمت أعمالها أخيراً، جاهزية البرنامج لتقديم الخدمات التمويلية والائتمانية للمصدر الوطني، إضافة إلى مراجعة آليات ومبادئ العمل التي تضمن نجاح إطلاق البرنامج، بما ينسجم مع السوق الإماراتية.

وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «برنامج الصادرات الوطنية» يأتي ترجمة لرؤية القيادة بضرورة تنويع الاقتصاد، وتسخير كل السبل لتمكين الصادرات الوطنية من المنافسة بشكل كبير في الأسواق العالمية.

وأضاف أن بنك الصادرات والواردات الكوري قدم خبراته الفنية والإدارية لفريق عمل الصندوق، المشرف على تأسيس البرنامج، وعمل على تمكين الفريق من المضي قدماً لإطلاق برنامج يخدم الصادرات الإماراتية، ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن البنك يمتلك خبرة كبيرة في مجال تنمية الصادرات.