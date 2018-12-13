«اتصالات» تطلق خدمة تأمين المنازل لمشتركي eLife

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أمس، خدمة «تأمين المنازل» لكل مشتركي eLife، كخيار إضافي، لتأمين جميع مستلزمات المنزل مقابل 10 دراهم شهرياً، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت «اتصالات»، في بيان، أن خدمة «تأمين المنازل» الجديدة تقدم تغطية تصل إلى 50 ألف درهم لمشتركي eLife، الأمر الذي يوفر لهم الحماية الكاملة لمحتوياتهم المنزلية مقابل 120 درهماً سنوياً، في حين تتوافر الخدمة ذاتها بكلفة تفوق الـ300 درهم سنوياً في السوق المحلية، مقارنة مع السعر المخفض السنوي الذي توفره «اتصالات»، ما يعني أن باقة «الحماية المنزلية» ستُوفر ما نسبته 50% من الكلفة الاعتيادية، كما يمكن لمشتركي هذه الخدمة الجديدة دفع قيمة التأمين السنوية على أقساط شهرية مُيسرة.

وبينت أن خدمة التأمين الجديدة، تأتي بالشراكة مع شركة الاتحاد للتأمين، وتغطي تأمين كل محتويات المنزل.