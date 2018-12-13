بدء إنتاج الألومينا في «الطويلة» خلال النصف الأول من 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن الانتهاء من العمليات التشغيلية التجريبية للقسم الرئيس الأول من مصفاة الألومينا، التي يجري إنشاؤها حالياً في منطقة الطويلة بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي لقسم التكليس، يشكل خطوة بارزة في مسيرة اختبار جاهزية كل المعدات والأقسام الرئيسة الأربعة بمصفاة الطويلة، كما تعتبر هذه المرحلة ضمن استعدادات الشركة لبدء عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتتضمن مصفاة الطويلة للألومينا نحو 9500 معَدة و22 خزاناً، وعدداً من الأنابيب يكفي لوصل أبوظبي بمسقط، إضافة إلى عدد من الكابلات يمتد طولها من أبوظبي إلى القاهرة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «وصولنا لمرحلة التشغيل التجريبية، يشكل خطوة بارزة في مسيرتنا لتطوير هذا المشروع، كما يبرز الجهود المبذولة للالتزام بسير العمل، وفقاً للخطط الموضوعة».