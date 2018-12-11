مكتوم بن محمد: هيئات «دبي المالي العالمي» ترسخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى للمركز، حيث اطلع سموه خلال الاجتماع على إنجازات هيئات المركز الثلاث المتمثلة في «سلطة مركز دبي المالي العالمي» و«سلطة دبي للخدمات المالية» و«سلطة حل النزاعات»، خلال عام 2018، وأولوياتها الاستراتيجية للعام المقبل. وأثنى سموه على المساهمة المهمّة لهذه الهيئات في ترسيخ مكانة دبي في المنطقة مركزاً مالياً رائداً عالمياً.

وتم خلال الاجتماع أيضاً مراجعة أبرز مستجدات الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، والتقدّم الملحوظ الذي أحرزه على صعيد استقطاب عدد كبير من الشركات الجديدة خلال العام، كما تمّت مناقشة التعديلات الأخيرة على النظام القانوني للمركز وأهميتها البالغة في تسهيل ممارسة الأعمال فيه، إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه المنظومة المتكاملة للتكنولوجيا المالية التي يحتضنها المركز، وهي الأكبر في المنطقة، في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي للابتكار.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «مركز دبي المالي العالمي واصل خلال العام الجاري ترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي المفضل لأكثر من 2000 شركة».

وأضاف كاظم أن «من شأن الإنجازات المتميزة التي حققتها كل من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تسوية المنازعات تعزيز سمعة المركز محلياً وعالمياً، والارتقاء بمكانته الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا»، مؤكداً مواصلة المركز خلال العام المقبل التعاون والعمل مع العملاء ومختلف الجهات الحكومية المعنية للمساهمة في دفع عجلة نمو وتطور صناعة التمويل في المنطقة انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.