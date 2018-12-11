حملة استدعاء لـ 869 سيارة «فولكس واغن تيغوان»

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 869 سيارة من علامة «فولكس واغن» الألمانية، طراز «تيغوان» موديل الأعوام 2015-2018، بالتعاون مع «شركة النابودة للسيارات»، و«شركة علي وأولاده»، الوكيلين الحصريين لـ«فولكس واغن» في دولة الإمارات.

وأفادت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، بأن الاستدعاء يرجع إلى تأكد شركة «فولكس واغن الشرق الأوسط» بوجود عدد محدود من السيارات المصنعة في تلك الفترة، متأثراً بعيوب تصنيعية، واحتمالية حدوث تماس كهربائي ناتج عن زيادة الحرارة، نظراً للرطوبة في وحدة مصابيح LED الخلفية، كما أن زيادة الحرارة قد تسبب رائحة كريهة.

وأضافت «الاقتصاد» أن «فولكس واغن» قررت، كإجراء وقائي، استدعاء جميع السيارات المحتمل تأثرها، واستبدال الأجزاء المتأثرة إذا تطلب الأمر، مؤكدة أن المستهلكين لن يتحملوا أية كلفة أو رسوم لاستبدال وتركيب المصابيح المتأثرة.

وذكرت أن شركتي «النابودة للسيارات» و«علي وأولاده» ستتواصلان مع أصحاب السيارات لتنسيق مواعيد الفحص.