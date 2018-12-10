«المركزي» يطلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف المصرف المركزي،اليوم، أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائهم في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات.

كما طلب «المركزي» في تعميم أصدره للبنوك، أن تحتوي دفاتر شيكات للعملاء الجدد على 10 شيكات بحد أقصى، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر، حسب الإجراءات المعتمدة، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة (دون سداد).

وأوضح المصرف في بيان أن ذلك يأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك.

وجاء في تعمميم «المركزي» أنه يتعيّن على البنوك إخطار عملائها بأن الشـيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب ستسجّل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء.

وشجّع المصرف المركزي البنوك على تقديم النصح لعملائها بتقليل استخدامهم للشيكات إلى أدنى حد ممكن، والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة (مثل الخصم المباشر والتحويلات المصرفية) حيثما أمكن ذلك.

ولفت «المركزي» أنه أصدر التعميم الجديد بشأن إصدار دفاتر الشيكات للعملاء، بالإشارة إلى تعميمه السابق رقم 14/93 بشأن الشيكات المرتجعة، والحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وتحت الطلب والتعديلات اللاحقة في الإشعار رقم 223/93.