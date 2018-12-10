«مبادلة للبترول» تستكمل الاستحواذ على 20% في امتياز حقل غاز مصري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، عن استكمال عملية الاستحواذ على حصة 20% من حصة شركة «إيني» الإيطالية في امتياز منطقة حقل نور البحري للغاز «نور» الواقع شمال سيناء، التي تعد منطقة استكشافات بحرية في مصر.

وتعد شركة «إيني» المشغّل لمنطقة الامتياز تلك، وذلك من خلال شركة «أيوك» التابعة لها، وتمتلك حصة نسبتها 40% في الامتياز، وذلك من خلال شراكتها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس». أما الشريكان الآخران، فهما شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي)، وتمتلك حصة نسبتها 25%، وشركة «ثروة للبترول» التي تمتلك بدورها حصة 15% في الامتياز.

وأفاد بيان، أمس، بأن اتفاقية استكمال صفقة الاستحواذ وقعها عن شركة «مبادلة للبترول»، الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور بخيت الكثيري، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، وذلك في مدينة شرم الشيخ.

وقال الكثيري إن «صفقة الاستحواذ على 20% من حصة شركة (إيني) في منطقة حقل (نور) البحرية، تعد خطوة جديدة من جانب شركة (مبادلة للبترول) نحو تعزيز استراتيجيتنا لمواصلة النمو، إضافة إلى أن هذه الصفقة ثاني استثمار لنا في مصر خلال العام الجاري، كما أنها تعمّق في الوقت ذاته، شراكتنا القائمة مع الشركة العالمية (إيني)، التي تعد المشغّل الرئيس لكلٍ من امتياز حقل (شروق)، وامتياز حقل (نور)».

يشار إلى أن حقل «نور» الاستكشافي يقع في منطقة حوض شرق دلتا النيل، على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً شرق البحر الأبيض المتوسط، ويراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتراً مربعاً.

وتقوم كلٌ من شركة «إيني»، وشركة «ثروة للبترول» حالياً بحفر بئر استكشافية، وقد ظهرت مؤشراتها خلال فترة الاستكشاف الأولى لامتياز حقل «نور».