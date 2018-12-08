«رأس الخيمة للمعارض» ينظم «مهرجان بر وبحر» و«احتفالية رأس السنة»

المصدر: رأس الخيمة – الامارات اليوم

يعقد مركز رأس الخيمة للمعارض، إحدى مبادرات غرفة التجارة مؤتمراً صحفياً بعد غد الثلاثاء بمركز الأعمال بمقر الغرفة، وذلك للإعلان عن انطلاق فعاليتي «مهرجان بر وبحر»، و«احتفالية رأس السنة الميلادية 2019». وستقام فعاليات «المهرجان» بجزيرة المرجان بدءا من 18 الجاري وتتواصل حتى 24 الجاري. كما تنطلق الفعالية الثانية والخاصة باحتفالية رأس السنة الميلادية في 31 الجاري على شواطئ جزيرة المرجان، حيث تعد الاحتفاليتين امتداداً لما تحقق من نجاحات وإنجازات مماثلة لفعاليات نظمتها الغرفة ومركز رأس الخيمة للمعارض من قبل.

وتواصل اللجنة المنظمة للمهرجان إعداداتها لهذا الحدث الكبير، لاستقطاب الزوار والمقيمين من داخل وخارج الامارة، والذي يتوقع كما أفاد منظمو المهرجان أن يفوق عدد مشاهديه أكثر من 20 ألفاً، مؤكدين على أنهم يبذلون قصارى جهدهم، من أجل الوصول بالفعاليتين لأعلى المستويات وإظهارهما بأفضل صورة تليق بمكانة الإمارة سياحياً واقتصادياً، مما يسهم في جذب رؤوس المال والأعمال والشركات المحلية والعالمية لإقامة عروضها في رأس الخيمة.

وتنطلق الفعاليات بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، محمد مصبح النعيمي، وكافة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الغرفة ومسؤوليها، بالإضافة إلى مسؤولي الدوائر المحلية.

كما تتضمن الفعاليتين العديد من الأنشطة التي يشارك فيها الجمهور، بالإضافة إلى معرض بحري وبري على هامش مهرجان بر وبحر، وذلك بحضور كافة وسائل الأعلام المختلفة وممثلي المؤسسات والدوائر المحلية.