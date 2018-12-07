«تنظيم الاتصالات» تدعو مشتركي «المحمول» إلى الحفاظ على سرية المعلومات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، المشتركين في خدمات الهاتف المحمول، إلى الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية على هواتفهم.

ونصحت الهيئة المستخدمين في تحذير جديد وجهته، أمس، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة التقليل من المعلومات التي تظهر على شاشات الهواتف المتحركة بعد إقفالها باستخدام خيار معاينة الرسالة، بهدف ضمان أمن وسرية المعلومات بشكل أكبر، وتجنباً للوقوع ضحايا لعمليات احتيال.

وذكرت أن عدم الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية يزيد من إمكانية تعرّض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة، بهدف التجسس واحتمالية الاختراق الإلكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويأتي تحذير الهيئة الجديد في إطار سلسلة التحذيرات التي أطلقتها «تنظيم الاتصالات»، خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت الهيئة حملات توعية مكثفة على مواقع التوصال الاجتماعي، خلال العام الجاري، للتحذير من بعض الممارسات، خصوصاً على الهواتف الذكية التي ينتج عنها أضراراً بالغة بالمستخدمين في أعمار مختلفة.