«موديز» تتوقع أداءً مرناً للبنوك المحلية خلال الـ 18 شهراً المقبلة

المصدر: شريف اليماني - دبي

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تظل البنوك الإماراتية مرنة وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وذلك بحسب تقرير للوكالة أمس، حول «الجدارة الائتمانية للبنوك المحلية» بجانب نظيراتها الخليجية خلال عام 2019.

وذكرت الوكالة أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيدعم أداء البنوك في الإمارات خلال الفترة المقبلة، إذ سيعمل على زيادة طلب شركات المقاولات على القروض.

وخليجياً، أكدت «موديز» النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي بدول الخليج، متوقعة انتعاش الائتمان، باعتبار أن الإنفاق الحكومي المتوقع سيدعم النشاط الاقتصادي، وهو ما سيحفز نمو القطاع الخاص. وتوقعت نمو معدل الإقراض في دول الخليج خلال عام 2019، بما يراوح بين 4 و7%، مشيرة إلى أن معدلات الإقراض لشركات المقاولات الإنشائية والعقارات سترتفع أيضاً.

وأشارت إلى أنه في ظل تراجع أسعار النفط الحالية، ستواجه بعض الدول صعوبات نتيجة تراجع السعر دون مستوى التعادل في الموازنة.

ولفتت إلى أن التوقعات المستقرة لبنوك الخليج تعكس تحسن ظروف بيئة التشغيل، ورأس المال القوي للمصارف، موضحة أن أسعار النفط الحالية من شأنها أن تدعم زيادة الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت أن عودة إنتاج النفط للارتفاع، بعد تخفيضات الإنتاج، في عام 2017 والأشهر الأولى من عام 2018، سيدفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنمو بدول الخليج إلى 3.3% في العام المقبل، مقارنة مع 1% في 2017.