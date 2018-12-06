«اقتصادية دبي»: ضبط 79 مخالفاً خلال حملة «التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، من ضبط 79 مخالفاً، خلال حملة «التخفيضات الكبرى» التي شهدتها الإمارة من 22 وحتى 24 نوفمبر الماضي، من بينها ضبط ومخالفة خمسة محال تلاعبت بالأسعار المعروضة خلال الحملة، إلى جانب ضبط ومخالفة خمسة محال أخرى تزاول «نشاط التنزيلات» دون وجود تصريح تجاري.

وأكدت اقتصادية دبي في بيان أمس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلية في الإمارة من الإجراءات «الملتوية»، وتعزيز ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي «اقتصادية دبي» المتواصل والدؤوب في الحفاظ على مكانة وسمعة دبي، باعتبارها مقصداً لرجال الأعمال والأفراد والسياح، وضمان قيام الأعمال بكل شفافية وحيادية، ومنع حدوث ظواهر الغش التجاري والتدليس، وكل ما يمس مصلحة المستهلكين أو التحايل عليهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يعتبر الحفاظ على حقوق المستهلكين من أولويات استراتيجيتنا، وعليه قام فريق العمل بالتزامن مع حملة (التخفيضات الكبرى) بتنفيذ 213 زيارة تفتيشية على مختلف المناطق في الإمارة خلال الفترة التي امتدت إلى ثلاثة أيام، وشملت إجراءات المفتشين التأكد من عدم التلاعب في القيمة المعلنة عبر مقارنة الأسعار قبل التنزيلات وبعدها، إلى جانب الاطلاع على مدى صدقية العروض المطروحة من قبل التجار».

وأضاف: «تتميز سوق دبي بالشفافية والصدقية في إتباع القوانين واللوائح في مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية، وهي من سمات سوق إمارة دبي التي نسعى في الحفاظ عليها وتعزيز مكانتها عالمياً. وندعو جميع المنشآت التجارية للالتزام بقوانين الدولة واشتراطات اقتصادية دبي في مزاولة الأعمال التجارية، لتفادي حصول أية انتهاكات لكل من التجار والمستهلكين».

ودعا لوتاه، جميع المستهلكين إلى التحري والتأكد من مدى صحة العروض، وكذلك ضرورة الإبلاغ عن أي عملية تحايل في الأسعار، وغيرها من الممارسات التي تضر بالمستهلك، وذلك من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي: مركز الاتصال 600545555، أو تحميل تطبيق «الحماية الذكية» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلكين وحل شكاواهم.

- مخالفة 5 محال تلاعبت بالأسعار المعروضة و5 أخرى\ تزاول «نشاط التنزيلات» دون تصريح.