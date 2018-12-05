اقتصادية رأس الخيمة تعلن نمو إصدار الرخص الجديدة بنسبة 25%

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة عن نمو الرخص الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري "سبتمبر – اكتوبر – نوفمبر" بنحو 25% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017. كما نما عدد الرخص المجددة بنحو 12% للفترة ذاتها، وهي معدلات تعد غير مسبوقة خلال الفترات الماضية التي شهدت فيها هذه المعدلات نوعاً من التراخي.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الدائرة د. عبدالرحمن الشايب النقبي بأن الدائرة سعت خلال العام 2018 إلى تبني مجموعة من المبادارات وإطلاق مجموعة من المحفزات لتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص ومساندته من أجل تجاوز التحديات التي واجهها هذا القطاع خلال العام الماضي نتيجة للتطورات العامة التي شهدها العالم عموماً، والمنطقة خصوصاً. وقد ساهمت هذه المبادرات والمحفزات إلى حد كبير في إعادة الزخم مرة أخرى إلى عملية إصدار الرخص الاقتصادية في الإمارة. ولعل من أهم هذه المبادرات والمحفزات الانضمام إلى مبادرة باشر أعمالك الاتحادية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات، والتي تمكن المستثمرين من إصدار رخصهم في 15 دقيقية عبر الوسائل التقنية الحديثة، وإطلاق مبادرة تساهيل 1 التي تم بموجبها إعفاء المواطنين من الرسوم المحلية لإصدار رخصة تجارة عامة، والبدء بترخيص العربات المتنقلة، والسماح بترخيص مراكز أعمال.

كما تم إطلاق مجموعة من المحفزات تم بموجبها السماح بإصدر 3 رخص تجارية في مقر واحد، وتمديد ساعات العمل الى 24 ساعة بنفس الرسم الحالي، وزيادة الأنشطة التي يتم مزاولتها من المنزل بموجب رخصة الغد إلى 34 نشاطاً، فضلاً عن دعم الرخص الاقتصادية التي تتأثر أعمالها نتيجة لأعمال البنية التحتية التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية.

وأكّد النقبي عزم الدائرة على الاستمرار في العمل على تقديم مزيد من الدعم والرعاية لكافة المستثمرين وأصحاب الشركات بما يؤمن لهم بيئة عمل مناسبة تسمح بإطلاق طاقاتهم في العمل والإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية، مشدداً في ذات الوقت على أن الدائرة تولي عناية خاصة للمستثمرين ورواد الأعمال من الشباب المواطنين، وتعمل على توفير العمل والنجاح لمشاريعهم الريادية والابتكارية.