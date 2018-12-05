«غرفة دبي» تروّج للإمارة في روسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية، باكو، أخيراً، في منتدى الأقاليم الروسية للتصدير في مدينة بيرم بروسيا.

وأفادت الغرفة في بيان بأن منتدى الأقاليم الروسية يعد أحد أهم منتديات الأعمال الذي يجمع قادة الأعمال وصناع القرار، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الصادرات في روسيا، إضافة إلى أبرز آليات التعاون الدولي في بيرم لتطوير الإمكانات الاقتصادية للأقاليم الروسية.

وأكد مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، عمر خان، أهمية المشاركة في هذا المنتدى، إذ إنه يعد منصة مثالية للترويج لبيئة الأعمال في دبي وجذب المستثمرين، وإنشاء علاقات جديدة بين مجتمعات الأعمال المشاركة في المنتدى.

وشدد على الدور الفعال للمكتب التمثيلي للغرفة في باكو في توسيع تواجد الشركات الإماراتية خارجياً، حيث تعتبر هذه المكاتب محطة تعريفية بالفرص الاستثمارية غير المكتشفة في الأسواق الجديدة الواعدة.

وقال خان إن دبي تعد بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي منفذاً إلى أسواق استهلاكية ضخمة تصل إلى نحو ملياري نسمة، إذ يمكن للإمارة أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية.

من جهته، استعرض مدير المكتب التمثيلي لغرفة دبي في أذربيجان، سنان نسيبلي، خلال المنتدى، مزايا دبي التنافسية والفرص التي تقدمها للشركات الراغبة في تعزيز تواجدها بالمنطقة، مركزاً على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والخدمات المتعددة التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال.