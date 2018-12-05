إعفاء 272 منشأة تجارية في رأس الخيمة من رسوم التجديد ومخالفاتها بنسبة 50%

المصدر: رأس الخيمة ــ وام

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء 272 منشأة تجارية من رسوم التجديد، وأية مخالفات تترتب عليها من الدوائر المحلية كافة في رأس الخيمة بنسبة 50%، وذلك دعماً لهذه المنشآت، نتيجة لأعمال تطوير البنية التحتية في منطقة «المعيريض»، والتي تقوم بها دائرة الخدمات العامة في إطار استراتيجيتها لرفع كفاءة الطرق.

وأكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تأتي في إطار حرص سموه على دعم استمرارية قطاع الأعمال، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عملها، لاسيما نتيجة لظروف خارجية ذات طبيعة مؤقتة.

وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود والمساعي التي تبذلها الدائرة لدعم قطاع الأعمال في الإمارة، مؤكداً أنه يسهم في تعديل أوضاع المنشآت العاملة في المنطقة، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليها، داعياً أصحاب المنشآت للاستفادة من الإعفاء في تسوية أوضاعهم خلال هذه الفترة الزمنية المحددة لمنح الإعفاء.