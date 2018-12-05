«غرفة أبوظبي» تخفض سعر النسخ الإضافية لشهادة المنشأ إلى 5 دراهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتخفيض رسوم، وتثبيت سعر خدمة شهادة المنشأ لتصبح بسعر ثابت قدره 90 درهماً، بغض النظر عن إجمالي قيمة الفاتورة التجارية المراد إصدار شهادة المنشأ لها، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل أيضاً خفض سعر النسخ الإضافية لشهادة المنشأ من 10 دراهم إلى خمسة دراهم للنسخة الواحدة، فضلاً عن خفض رسم التصديق على قائمة التعبئة من 20 درهماً إلى خمسة دراهم.

وأكد المدير العام للغرفة، محمد هلال المهيري، حرص «الغرفة» على تقديم كل ما يعزز من تحسين بيئة قطاع الأعمال، ويسهل من معاملاته وإجراءاته، بحيث تتيح سهولة ممارسته، وبالتالي يزيد الإقبال عليه، بما يعمل على زيادة أنشطته وفاعليته التي تسهم في تقوية ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن شهادة المنشأ الصادرة عن «غرفة أبوظبي»، ستكون الأقل سقفاً لرسوم الخدمة والأقل سعراً في المعدل العام على مستوى دولة الإمارات.

وقال المهيري إن مبادرة «الغرفة» تأتي لمواكبة توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص، وتوفير المناخ المثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية.

وأضاف أن «غرفة أبوظبي» تنفذ تلك المبادرة استكمالاً لمجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي قامت بها أخيراً، لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهيل مزاولة الأعمال وتقليل كلفتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لنمو ونجاح الأعمال، بما يتماشى مع خطة إمارة أبوظبي 2030، ورؤيتها المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة القائمة على اقتصاد مبتكر ومستدام.

يشار إلى أن «غرفة أبوظبي» أعلنت، أخيراً، عن إعفاء المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة من رسوم العضوية الجديدة التابعة لـ«الغرفة»، لمدة عامين من تاريخ صدور الإعلان، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرات الغرفة العديدة، الرامية إلى تمكين قطاع الأعمال من مواصلة دعمه للاقتصاد الوطني، والانتقال معه من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط مصدراً رئيساً ومسهماً في الناتج المحلي الإجمالي، إلى اقتصاد مبتكر ومستدام ذي قاعدة إنتاجية متنوعة.