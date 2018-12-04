محمد بن راشد: «وصية زايد».. رعايـــة الشباب ورفع سقف مشاركتهم في مسيرة البناء

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية جعل الشباب في قلب «إكسبو 2020 دبي»، ضمن مختلف مراحل الاستعداد لاستضافته، وأثناء انعقاده، وبعد إسدال الستار على فعالياته، مشدداً سموه على أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أوصى برعاية الشباب وتحفيزهم، ورفع سقف مشاركتهم في مسيرة البناء، لتضعهم دولة الإمارات في قمة أولوياتها.

كما أكد سموه، خلال جولة تفقدية لموقع «إكسبو 2020 دبي» أمس، أهمية أن يكون الشباب حاضراً في قلب هذا المحفل الفكري الإبداعي الكبير، يرصد ويتعلم ويبدع، ويشارك بأفكاره، ويسهم باقتراحاته، للتوصل إلى حلول مبتكرة تعين على إيجاد حياة فضلى لمنطقتنا، ولجميع شعوب الأرض.

«إكسبو 2020 دبي»

وتفصيلاً، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، موقع «إكسبو 2020 دبي»، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وذلك للاطلاع على مجمل سير العمل، والاستعدادات الجارية لتنظيم أول «إكسبو» دولي في العالم العربي.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح قدمته وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، العضو المنتدب المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، حول التقدم المُحرز في الأعمال التحضيرية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وما شملته من خطوات مهمة من بينها إطلاق «برنامج إكسبو للمدارس» في عام 2016، بهدف التواصل مع طلاب المدارس في كل أنحاء الدولة، ووضع موارد دراسية تتكامل مع المنهاج المدرسي.

أهمية الشباب

وأكد سموه أهمية جعل الشباب في قلب «إكسبو 2020 دبي»، ضمن مختلف مراحل الاستعداد لاستضافته، وأثناء انعقاده، وبعد إسدال الستار على فعالياته، تأسيساً لإرث مستدام لأجيال مقبلة، إذ يشكل الحدث العالمي المرتقب مصدر إلهام للشباب، لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في إرساء أسس راسخة لمستقبل حافل بالفرص.

وأعرب سموه عن تقديره لفكرة البرنامج، كونه يخاطب الجيل الجديد، ممثلاً في طلاب المدارس، مؤكداً سموه أن بناء المستقبل يبدأ بالاهتمام بالعقول الصغيرة، وتنشئتها على اتباع أسلوب التحصيل المعرفي، القائم على البحث وإعمال العقل والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

تجمع دولي

وعن أهمية إشراك الشباب في «إكسبو 2020 دبي»، قال سموه: «الحدث العالمي الذي نتأهب للترحيب بالمشاركين فيه من مختلف أنحاء العالم، هو أحد أكبر التجمعات الدولية التي تلتقي فيها العقول لتشكيل ملامح مستقبل نراه ملكية خالصة للشباب.. لذا يجب أن يكون الشباب حاضراً في قلب هذا المحفل الفكري الإبداعي الكبير يرصد ويتعلم ويبدع.. يشارك بأفكاره ويسهم باقتراحاته للتوصل لحلول مبتكرة، تعين على إيجاد حياة أفضل لمنطقتنا، ولجميع شعوب الأرض».

وأضاف سموه: «أوصى الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، برعاية الشباب وتحفيزهم، ورفع سقف مشاركتهم في مسيرة البناء لتضعهم دولة الإمارات في قمة أولوياتها.. واليوم نحصد ثمار هذا النهج، إنجازات نفاخر بها العالم، ونؤكد بها مكانة اسم دولتنا الغالية في مصاف الدول صانعة المستقبل. فالشباب هم زاد الإمارات وطاقاتها المتجددة، التي تترسخ معها كل يوم جدارتها بتصدر ركب التطوير العالمي».

عرض توضيحي

وشاهد سموه عرضاً توضيحياً حول تقدم سير الأعمال الإنشائية، قدمه فريق التطوير والتسليم العقاري، الذي أكد أن المشروعات تمضي وفق المخطط لها، لاستكمال الأعمال الإنشائية في الموعد المحدد.

تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى موقع «إكسبو»، في أعقاب الاجتماع الثالث للمشاركين الدوليين لـ«إكسبو 2020 دبي»، الذي تم الإعلان فيه عن تأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث العالمي الأكبر والأعرق من نوعه عالمياً.

وسيوفر أول «إكسبو» دولي، يُنظم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، فرصة فريدة لإلهام الشباب لبناء مستقبلهم، والإسهام في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات في تمكين الشباب، وإتاحة الفرص التي تشجع تطورهم.



محمد بن راشد:

«الشباب هم زاد الإمارات، وطاقاتها المتجددة التي تترسخ معها كل يوم جدارتها بتصدر ركب التطوير العالمي».

«الحدث العالمي مصدر إلهام للشباب، لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في إرساء أسس راسخة لمستقبل حافل بالفرص».

«(إكسبو 2020 دبي) حدث عالمي، تلتقي فيه العقول لتشكيل ملامح مستقبل نراه ملكية خالصة للشباب».