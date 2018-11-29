منصور بن زايد: «المجالس التنفيذية» تحقق التكامل في الخطط والسياسات الحكومية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

التقى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة، خلال أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأشار خلال لقائه، إلى أهمية تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل في الخطط والسياسات على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأكد سموّه، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والعمل معاً على تطبيق المسرّعات التنسيقية في كل السياسات والتشريعات، ومتابعة نتائج القوانين والتشريعات على المستويين الاتحادي والمحلي، ما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والوصول إلى مصاف أفضل دولة في العالم.

وأشتملت أجندة اجتماع أمناء المجالس التنفيذية على مناقشة عدد من الخطط والمبادرات التنسيقية المهمة، وركزت على أهمية عقد اللقاءات الدورية التنسيقية، والعمل معاً على تحديد الأولويات التشريعية لمختلف القطاعات الحيوية، لضمان تحقيق مرونة أكبر في التشريعات والقوانين التي تناسب طبيعة العمل الاتحادي والمحلي، وتواكب المتغيّرات الحالية والمستقبلية الاجتماعية والقطاعية، كما ناقش الحضور أهمية إشراك الأفراد والمجتمع والمتأثرين في عملية صناعة وتحديث القوانين والتشريعات، بما يناسب الاحتياجات على المستويين المحلي والاتحادي. وتعدّ الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أكبر تجمع وطني سنوي، وتهدف إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور كل المسؤولين وصنّاع القرار، وإشراك مختلف القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071».