«صناعات» تصدر صكوكاً بـ 300 مليون دولار مستحقة بعد 7 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة صناعات، أمس، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار (نحو 1.1 مليار درهم) عبر إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة ومقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بعائد ثابت.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا الإصدار يأتي عقب سلسلة من الاجتماعات التي أجريت مع مستثمرين في الإمارات وأوروبا وآسيا، مشيرة إلى أن الصكوك الجديدة، التي سيتم إدراجها في سوقَي لندن وأبوظبي للأوراق المالية، حظيت بطلب قوي من المستثمرين المحلين والدوليين، متجاوزاً معدل تغطية الإصدار بواقع 10 أضعاف.

وأوضحت أنه تم تسعير الصكوك بمعدلات تنافسية عالية، حيث بلغ معدل العائد الثابت نسبة 4.76% سنوياً، مدعوماً بالتصنيف الائتماني، الصادر الأسبوع الماضي، وهو (A3) من وكالة «موديز» و(A) من وكالة فيتش.

وقال رئيس مجلس إدارة «صناعات»، حسين جاسم النويس، إن «إصدار صكوك (صناعات) تميز بإقبال قوي من الأسواق المحلية والعالمية، ما يعكس ثقة المستثمرين بمكانة أبوظبي في أسواق المال العالمية والرؤية الاقتصادية 2030».