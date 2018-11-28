«المستثمرين في الخارج» يطالب بشركة للمشروعات المشتركة بين الإمارات والهند

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طالب الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال الجروان، بإنشاء شركة قابضة للمشروعات المشتركة بين الإمارات والهند، لافتاً إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى صيغة جديدة للاستثمارات بين البلدين، وتأسيس منصة للمشروعات تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على مشروعات الغذاء والعقارات واللوجستيات والتكنولوجيا والتطوير المؤسسي والصحة.

وأشار الجروان، خلال المؤتمر الاستراتيجي الهندي الإماراتي 2018، إلى أن تكون هذه المنصة على هيئة شركة قابضة للمشروعات الاستثمارية المشتركة بهدف مضاعفة الاستثمارات في البلدين، والاستفادة من العلاقات القوية بينهما.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن «الهند تعد أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 34.8 مليار دولار (يوازي 128 مليار درهم) خلال العام الماضي».

وأضاف آل صالح، في كلمته بالمؤتمر، والتي ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة، هند اليوحة، إن «إجمالي الاستثمارات الهندية المباشرة في الإمارات بلغت 6.6 مليارات دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند 5.8 مليارات دولار».