«وينترشال» الألمانية تستحوذ على 10% في امتياز «غشا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع شركة «وينترشال هولدينغ جي إم بي إتش» الألمانية، حصلت بموجبها الأخيرة على نسبة 10% في منطقة امتياز «غشا» الذي يعد مشروعاً عملاقاً للغاز عالي الحموضة.

وأوضحت «أدنوك» في بيان أمس، أن منطقة الامتياز تضم حقول «الحِيل» و«غشا» و«دلما»، إضافة إلى حقول أخرى للغاز الحامض تشمل «نصر» و«صرب» و«مبرز». ووفقاً لبنود الاتفاقية، تتحمل «وينترشال» نسبة 10% من المصروفات الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع.

وبهذه الاتفاقية تنضم «وينترشال» إلى شركاء «أدنوك» في هذا المشروع، إلى جانب «إيني» الإيطالية التي حصلت على حصة 25% في امتياز «غشا» بموجب اتفاقية تم توقيعها مطلع الشهر الجاري. وتعد الاتفاقية أول مشاركة لشركة نفط وغاز ألمانية في أحد امتيازات أبوظبي، كما تتماشى مع برنامج مبادرات «أدنوك» لتوسيع وتنويع الشراكات الاستراتيجية.

ووقّع الاتفاقية كل من وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة «وينترشال»، ماريو ميهرين.

وقال الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالعمل على توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية وتطوير الموارد الهيدروكربونية واستثمارها على النحو الأمثل لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، يمثل مشروع تطوير منطقة امتياز (غشا) أولوية استراتيجية لـ(أدنوك)، حيث سيسهم الغاز المستخرج في توفير إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز». وأضاف أن «(أدنوك) و(وينترشال) تمتلكان خبرات كبيرة في تقييم وتطوير موارد الغاز عالي الحموضة من الحقول ذات الخصائص الفنية المعقدة»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تحقق منافع متبادلة وتتيح تبادل المعرفة، ما يسهم في خفض التكاليف وضمان تحقيق أقصى قيمة من موارد الغاز المتوافرة.

- الاتفاقية أول مشاركة لشركة نفط وغاز ألمانية في أحد امتيازات أبوظبي.