أميال إضافية لأعضاء «سكاي واردز» على رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

المصدر: دبي - الإمـارات اليوم

أطلق برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» عرضاً خاصاً يتيح لأعضائه الحصول على أميال فئة إضافية عند سفرهم على رحلات شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ما يعني إمكانية ترقية عضويتهم إلى الفئة الأعلى سريعاً خلال فترة العرض.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان، أمس، أن العرض يسري على التذاكر المحجوزة بين 26 نوفمبر الجاري والثالث من ديسمبر المقبل، للسفر على رحلات «طيران الإمارات» أو «فلاي دبي» خلال الفترة بين 26 نوفمبر 2018 و31 مارس 2019.

وأضافت أنه للتأهل للاستفادة من العرض، ينبغي أن يكون العملاء أعضاء في «سكاي واردز طيران الإمارات»، وأن يقوموا بالتسجيل للعرض عبر تطبيق «طيران الإمارات»، أو عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابهم عبر الإنترنت على (emirates.com) أو (flydubai.com). كما ينبغي على العملاء اختيار الفئة السعرية «فليكس» أو «فليكس بلاس» عند شراء تذاكر «طيران الإمارات» أو Free to Change أو Business Basic عند السفر على رحلات «فلاي دبي»، حتى يكونوا مؤهلين للحصول على مكافأة أميال الفئة الإضافية.

يشار إلى أن عضوية «سكاي واردز طيران الإمارات» تنقسم إلى أربع فئات: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، ولكل منها مزايا إضافية فريدة للأعضاء، بما في ذلك إنهاء إجراءات السفر على كاونترات خاصة، والأولوية في صعود الطائرة ودخول الصالات الخاصة، والاختيار المسبق للمقعد مجاناً، وامتيازات الـ«واي فاي» الخاصة.

ويرتقي الأعضاء بالفئة عن طريق كسب أميال الفئة على الرحلات مع «طيران الإمارات» أو «فلاي دبي».