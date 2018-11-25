«مواصفات» و«الأغذية والمشروبات» تبحثان تحديث اللوائح لضمان حقوق المستهلك والتاجر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، و«مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات»، التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، فرص تنمية قطاع صناعة الأغذية، وآليات تسهيل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير بصورة تدعم حركة البضائع والسلع الغذائية، وتخدم الاقتصاد الوطني، وأهمية التحديث المستمر للوائح والأنظمة الإماراتية، التي تضمن حماية حقوق المستهلك والتاجر.

وعرض المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله المعيني، على رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، صالح عبدالله لوتاه، أبرز فرص التعاون المشترك، ودور الهيئة في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، لاسيما أنها تولي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أهمية خاصة، فضلاً عن تطوير المواصفات القياسية للأغذية والمنتجات بصورة تميّز المنتجات الوطنية عند المنافسة محلياً وخارجياً.

وأعلن المعيني أن الهيئة ستنفذ بالتعاون مع المجموعة ورشة توعية وطاولة نقاش مستديرة، خلال فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط»، الشهر المقبل في أبوظبي، للاستماع إلى مقترحات المنتجين والمورّدين، وبحث أفضل طرق التنسيق والتعاون وتسهيل العملية الإنتاجية.