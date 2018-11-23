شراكة إماراتية إندونيسية لتدشين شركة عالمية للمقاولات

المصدر: دبي - وام

وقع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» الاستثمارية، والمدير العام لمشاريع ما وراء البحار في الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة «ويكا» الإندونيسية العالمية للمقاولات، ماهندرا فيجايا، مذكرة تفاهم لتدشين الشركة العالمية المشتركة (MBF-WIKA) للمقاولات، ووضع أجندة عملها واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، لتقديم حلول هندسية مبتكرة وفريدة من نوعها تتبع أفضل ممارسات العمل الفني والهندسي.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، في بيان صحافي صادر أمس، إن «الشركة المزمع إنشاؤها تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية داخل دولة الإمارات وخارجها لتستفيد من إمكانات وعلاقات (إم بي إف) والقدرة الفنية لشركة (ويكا) لتنفيذ مشروعات هندسية ضخمة ومميزة»، مشيراً إلى أن «الشركة الجديدة ترتقي إلى مستوى المشروعات الهندسية العالمية بفضل التعاون البناء والطموح منقطع النظير الذي تبنى عليه استراتيجيتها ومنهجية المشروعات المستقبلية لها، والذي يتعاون على تنفيذها كوكبة من النخب الهندسية والإدارية التي أشرفت على مشروعات عملاقة في العديد من الدول».

وأضاف أنه «سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الشركة خلال الفترة المقبلة، وأخذ الاعتمادات اللازمة وفقاً للإجراءات الحكومية المعمول بها في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «المجموعة ستقوم بإعداد المستندات المطلوبة للتأسيس بالتعاون مع (ويكا) بعد تقديم وثائقها المعتمدة والموثقة من السلطات المختصة في إندونيسيا».

ولفت القاسمي إلى أنه تم «وضع جدول زمني لاستكمال إجراءات التأسيس والبدء في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين».