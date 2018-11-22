«دانة غاز»: 30% ارتفاعاً في إنتاج الغاز بكردستان العراق

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة دانة غاز وشريكتها «نفط الهلال»، عن تحقيقهما زيادة بنسبة 30% في الطاقة الإنتاجية للغاز من حقل خور مور في إقليم كردستان العراق، الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف شركات «بيرل بتروليوم».

وجاءت هذه الزيادة الإنتاجية، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، لتلبية إمدادات الغاز الطبيعي التي تحتاجها محطات توليد الطاقة في الإقليم، لـ10 سنوات كرّستهما الشركتان للإنتاج المتواصل في المنطقة.

وتمثل عملية التوسع التي شهدتها محطة معالجة الغاز في خور مور بسلسلة من الإضافات والتحسينات التي من شأنها إزالة الاختناقات والعوائق في الطاقة الإنتاجية، وزيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 400 مليون قدم قياسية مكعبة في اليوم مقارنة بمعدلها الحالي البالغ 305 ملايين قدم قياسية مكعبة، إضافة إلى ما يفوق 15 ألف برميل في اليوم من المكثفات، و1000 طن يومياً من الغاز البترولي المسال.

وتعمل هذه المحطة، التي بدأت نشاطها في عام 2008، على إمداد الغاز الطبيعي من حقل خور مور لمحطات التوليد في البلدات الواقعة في جمجمال وأربيل عن طريق خط أنابيب، وسيتوسع نطاق الإمداد عن قريب ليشمل محطة جديدة في بازيان، وتباع منتجات محطة خور مور من الغاز البترولي المسال وسوائل الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية.

وفي يناير من عام 2018، أبرمت «بيرل بتروليوم» اتفاقية لبيع الغاز مع وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، لتتولى «بيرل بتروليوم» بموجبها بيع الكميات الإضافية من الغاز المنتج كوقود منخفض الكلفة ومراعٍ لسلامة البيئة لتشغيل محطات الطاقة، وتعزيز إمدادات الكهرباء في الإقليم. يشار الى أن إجمالي الاستثمارات في مشروع غاز كردستان تجاوز حتى الآن 4.1 مليارات دولار، بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 250 مليون برميل من النفط المكافئ.