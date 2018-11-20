«أراضي دبي» تطلق خدمة التسجيل الذاتي لعقود الإيجار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، إنجازها مبادرة لخدمة التسجيل الذاتي لعقود الإيجار، وذلك بإضافة خدمات جديدة إلى تطبيق «إيجاري» الذكي.

وأوضحت الدائرة، في بيان أمس، أن «مبادرة التحسين» تستهدف مختلف فئات المستأجرين العقاريين، حيث تتيح لهم إجراء عمليات تسجيل وتجديد عقود الإيجار مباشرة، وفي اللحظة نفسها التي يتم فيها توقيع عقد الإيجار بين المستأجر ومالك العقار الذي انتهت لديه صلاحية نظام «إيجاري»، أو إذا كان العقار الذي يملكه لا يدار بواسطة شركة عقارية مرخصة.

وأشارت إلى أنه يمكن القيام بهذه الخدمة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة المعتمدة.

وبينت أن هذه المبادرة تعتمد على النظام التفاعلي بين المستأجر والمالك، إذ يقوم المستأجر أولاً بتسجيل بيانات عقد الإيجار عبر تطبيق «إيجاري»، ومن ثم تصل رسالة نصية إلى مالك العقار أو الجهة المؤجرة، ليقوم بعدها بمراجعة البيانات، والموافقة على الطلب المرسل من قبل المستأجر.

وأضافت أنه بعد إكمال هذه الخطوات، يتم تفعيل شهادة تسجيل عقد الإيجار، التي يمكن استخدامها في كل المعاملات لدى مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، أو لدى جهات تزويد الخدمات لإنجاز معاملاته، سواء عبر الخدمات الإلكترونية لدى تلك الجهات أو التطبيقات الذكية.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «هذه الخطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي، التي تنتهجها الدائرة، لدعم رؤية دبي الذكية بصورة ملموسة، والمتوائمة مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

ولفت إلى أن «إضافة خدمات جديدة إلى تطبيق (إيجاري) ستساعد المتعاملين على توفير الوقت والجهد، فضلاً عن خفض الرسوم بصورة ملموسة»، مضيفاً أن «ذلك سينعكس إيجاباً على سعادة المتعاملين، علماً بأن هذه الشريحة من المتعاملين تمثل ما نسبته 30% من عدد المعاملات اليومية، والتي تصل بالمعدل إلى 600 عقد إيجار يومياً».

من جهته، قال مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في «أراضي دبي»، حمدان المدحاني، إن «الخدمات الجديدة لتطبيق إيجاري ستمكن المالك من تسجيل عقود الإيجار وتجديدها، وإرسال العقد رقمياً إلى المستأجر للاعتماد، إضافة إلى تمكين المستأجر من تسجيل عقد إيجار جديد أو تجديده من خلال التطبيق، ويتم إرسال تفاصيل العقد إلى المالك مباشرة للاعتماد، دون الحاجة لزيارة مكاتب أمناء الخدمة المختصين بتسجيل عقود إيجاري».