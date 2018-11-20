500 رجل أعمال و30 متحدثاً في «الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 30 متحدثاً وخبيراً اقتصادياً عالمياً، و500 من رجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية.

وتهدف دورة هذا العام من المنتدى، التي تقام تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، إلى رصد التحولات التنافسية والمتغيرات الجذرية في خريطة الاقتصاد العالمي.

ويقدم المنتدى، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إجابات حول القطاعات التي ستختفي في المستقبل القريب، والقطاعات التي ستقود النمو.

وقال المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن اختيار شعار المنتدى لهذا العام، جاء لتسليط الضوء على مستجدات التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية، والتعرف إلى كيفية توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة، ومدى إسهام التكنولوجيا في صناعة مستقبل اقتصادات الدول.

وأعلن المشرخ عن تنظيم ورشة عمل متخصصة قبل انطلاق المنتدى، بالتعاون بين منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر والرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA)، تتناول أفضل ممارسات عرض الفرص الاستثمارية، عبر دراسة احتياجات المستثمرين ومواكبة التطورات التكنولوجية، لتحديد القطاعات التي يركزون عليها.

وشدّد على أهمية المنتدى للمستثمر المحلي والإقليمي، لتحديد خياراته الاستثمارية المستقبلية، لافتاً إلى أن ما يجمعه المنتدى من خبراء، وما يقدمه من قراءات، تعد خارطة طريق واضحة، ومدروسة للفرص غير المكشوفة في قطاع الأعمال اليوم.

وأوضح المشرخ أن برنامج الدورة الرابعة من المنتدى جاء لتعزيز آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوجيهها نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي الواعدة، وتوزيعها استراتيجياً، بحيث تؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة، انطلاقاً من إدراك الإمارات أن الاستثمار الأجنبي المباشر بات مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصادات الوطنية.وأشار إلى أن المنتدى حقق نجاحات متتالية في دوراته السابقة، حيث أظهر البيئة الجاذبة للاستثمار في الشارقة، وما يتمتع به اقتصادها من عناصر قوة، تجعلها خياراً استثمارياً لرجال الأعمال من مختلف الدول.