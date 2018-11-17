«دانوب هوم» تفتتح أكبر صالاتها الإقليمية بدبي وتستخدم «الروبوت » لخدمة الزبائن

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

افتتحت "دانوب هوم"، صالتها الجديدة متعددة الطوابق في شارع أم سقيم بالبرشاء في دبي،حيث تنفرد الصالة بتوفير موظف روبوتي في خطوة تعكس مواكبة المجموعة لآخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيقوم الموظف الروبوتي - الذي يدعى "دان" تعزيز تجربة التسوّق بفضل قدراته على استيعاب اللغات الطبيعية، والتفاعل المباشر مع العملاء، وتسجيل ردودهم وآرائهم، وتقديم حلول التصميم الداخلي، وتوزيع الكتيبات المطلوبة، وغيرها من المزايا العديدة.



و تشغل الصالة الجديدة 100 ألف قدم مربع، وهي أكبر صالة تجزئة للعلامة في المنطقة.

وقد استثمرت "دانوب هوم" مبلغ 100 مليون درهم إماراتي في هذه الصالة التي تعتبر المتجر العاشر للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويحتضن المتجر الجديد تشكيلة ضخمة تزيد عن 40 ألفاً من منتجات الأثاث وتحسين البيئة المنزلية. ومن المنتظر أن يتيح المتجر تجربة تسوق استثنائية بفضل التصاميم والألوان المميزة والتصنيف المدروس للمنتجات واللافتات الإرشادية الواضحة وفريق المبيعات المتعاون. كما يهدف المتجر إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات التحسين المنزلي في المنطقة بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة معرض ’إكسبو 2020 دبي‘.