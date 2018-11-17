«تنظيم الاتصالات» تطالب مستخدمي «إنستغرام» بتغيير كلمات المرور عند ظهور رسالة تحذيرية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

نصحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، مستخدمي تطبيق «إنستغرام» بتغيير كلمة المرور بشكل سريع، إذا ظهرت رسالة تحذيرية من القائمين على التطبيق.وقالت الهيئة، في نشرة توعوية جديدة، أصدرتها أمس، ونشرتها على مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الرسالة التحذيرية للمستخدمين تعني أن إدارة «إنستغرام» قد اكتشفت ثغرة لديهم، وقد تكون أدت إلى كشف كلمة المرور الخاصة بهم.

وحذرت الهيئة المستخدمين من أنهم قد يواجهون خطر تعرض حساباتهم، على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، للاختراق ما يعرض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية، سواء كانت بيانات أو معلومات أو صوراً أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق، في حال عدم تغيير كلمة المرور بشكل سريع.

وطالبت الهيئة بضرورة عدم الضغط على الروابط المجهولة المصدر، إلا بعد التحقق منها وعدم مشاركة كلمات السر مع أي شخص، وعند القيام بذلك يجب تغييرها في أسرع وقت، فضلاً عن ضرورة توعية صغار السن بمخاطر الإنترنت بشكل دائم، والابتعاد عن استخدام شبكات الإنترنت العامة.