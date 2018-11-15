ارتفاع إيرادات "مجموعة الإمارات" إلى 54.4 مليار درهم بنمو 10%

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت "مجموعة الإمارات" نتائجها نصف السنوية 2018/ 2019، التي أظهرت نمواً مضطرداً في الإيرادات، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة، إلا أن الأرباح تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار النفط، وتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق، وبلغت إيرادات المجموعة 54.4 مليار درهم (14.8 مليار دولار أميركي) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بارتفاع نسبته 10% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 49.4 مليار درهم (13.5 مليار دولار).

وذكرت المجموعة في بيان صحافي إن الربحية تراجعت بنسبة 53% مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث حققت المجموعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/ 2019 أرباحاً صافية قدرها 1.1 مليار درهم (296 مليون دولار). وجاء تراجع الأرباح نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الوقود بنسبة 37% مقارنةً بنفس الفترة من العام الفائت، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق.

وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 21.5 مليار درهم (5.9 مليارات دولار) في 30 سبتمبر 2018 مقارنة مع 25.4 مليار درهم (6.9 مليارات دولار) في 31 مارس 2018.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "واصلت طيران الإمارات ودناتا النمو بثبات خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/ 2019. واستمر الطلب مرتفعاً على منتجاتنا وخدماتنا ذات الجودة العالية، وحافظنا على عملائنا واستقطبنا عملاء جدداً، وقد تجلى ذلك في أداء إيراداتنا. إلا أن تكلفة الوقود العالية، وانخفاض أسعار صرف العملات في أسواق رئيسة، مثل الهند والبرازيل وأنغولا وإيران، استنزفت نحو 4.6 مليارات درهم من أرباحنا".

وأضاف سموه: "نحن نعمل بصورة مسبقة على إدارة التحديات العديدة التي تواجهها طيران الإمارات وصناعة السفر، بما في ذلك الضغط المتواصل على العائد، والأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في منطقتنا وفي مناطق أخرى من العالم. كما أننا مستمرون في اتخاذ إجراءات صارمة لضبط التكاليف من دون التفريط في مستوى جودة المنتجات والخدمات، وسوف نواصل جهودنا لرفع الكفاءة من خلال تطبيق تقنيات ومناهج عمل مبتكرة".

وقال سموه: "ستكون الأشهر الستة المقبلة صعبة، لكن مجموعة الإمارات ستبقى قوية. ويسعدني أن أرى أن دولتنا ومركزنا في دبي يواصلان جذب المسافرين من شتى بقاع العالم، حيث شهدنا في النصف الأول من السنة المالية 2018/ 2019 نمواً بنسبة 9٪ في عدد عملائنا الذين استمتعوا بزيارة دبي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة. ونحن على ثقة من استمرار نمو الطلب على زيارة دبي، خصوصاً مع بروز أماكن جذب جديدة واستعداداتنا لمعرض دبي إكسبو 2020. وسوف نمضي قدماً في التركيز على دعم أعمالنا، وذلك بفضل مرونتنا وقدرتنا على الاستفادة من الفرص، ومواصلة الاستثمار لخدمة عملائنا بشكل أفضل بمنتجاتنا ذات الجودة العالية التي تحظى بتقديرهم".

وتسلمت "طيران الإمارات "خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، 8 طائرات جديدة (3 طائرات A380 و5 طائرات بوينج 777)، وأخرجت 7 طائرات قديمة من الخدمة، وسوف تخرج 4 طائرات أخرى بحلول 31 مارس 2019، وتغطي الشبكة العالمية لطيران الإمارات 161 وجهة في 85 دولة ضمن قارات العالم الست، بأسطولها المكون من 269 طائرة بما في ذلك طائرات الشحن.

وخلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2018، نقلت طيران الإمارات 30.1 مليون راكب بنمو نسبته 3% عن نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت دناتا نمواً قوياً في عملياتها العالمية، التي تمتد الآن إلى أكثر من 35 دولة. وخلال الأشهر الستة الأولى من 2018/ 2019، ساهمت عمليات دناتا الدولية بأكثر من 68% من إجمالي إيراداتها. وارتفعت أرباحها الإجمالية بنسبة 31% إلى 861 مليون درهم (235 مليون دولار).