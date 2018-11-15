سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تحذر من عمليات احتيال باسم شركة المتحدة للاستثمار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي المجتمع المالي وأفراد الجمهور من ادعاءات زائفة يروجها أشخاص يدعون تمثيل كيان مسمى "شركة المتحدة للاستثمار ش.م.ع".

ويزعم هذا الكيان على غير الحقيقة على موقعه الإلكتروني أنه متواجد في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.

وتحذر سلطة تنظيم الخدمات المالية، السوق والمستثمرين المحتملين وأفراد الجمهور بأن شركة المتحدة للاستثمار ش.م.ع، هي شركة وهمية والأشخاص الذين يزعمون أنهم يمثلونها يحتالون بطلب رسوم مقدمة.

كما أنها لم تحصل أبداً على تصريح الخدمات المالية أو خضعت لسلطة تنظيم الخدمات المالية، ولم يسبق لها قط الإدراج أو التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

وتشدد سلطة تنظيم الخدمات المالية على السوق والمستثمرين بعدم الرد على أي رسائل يتم تلقيها من هذا الكيان. كما تؤكد أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات الاحتيال متواجدون خارج سوق أبو ظبي العالمي ودولة الإمارات.

ويستهدفون الضحايا المحتملين عبر موقع إلكتروني خاص بالنشاط التجاري أو منصة للتواصل الاجتماعي وعرض التمويل، كما يقدمون وثائق مزيفة للضحايا، مثل اتفاقات القرض أو الاستثمار.

ويحاولون الحصول على نسخ من وثائق الشركة ووثائق الهوية الشخصية من الضحايا، ويسعون إلى حث الضحايا على دفع رسوم مسبقة مقابل وعدها (الزائف) بالتمويل.

وتؤكد أن الشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية فقط يمكنها الاضطلاع بأنشطة منظمة في سوق أبوظبي العالمي، وتحذر سلطة تنظيم الخدمات المالية، السوق والمستثمرين من عدم التعامل مع أي شركة حتى يتم التحقق من أن الشركة موثوقة ولديها تصريح الخدمات المالية المناسب من قبل سلطة الخدمات المالية للقيام بأنشطة منظمة في سوق أبو ظبي العالمي.