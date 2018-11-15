5.26 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار العقارية» عن تحقيق إيرادات بقيمة 17 ملياراً و390 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بنمو نسبته 30%، مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2017، التي بلغت 13 ملياراً و351 مليون درهم، مدفوعة بالنمو القوي الذي حققته أعمال «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، والأداء القوي لـ«إعمار مولز».

ووصل صافي أرباح «إعمار»، خلال الأشهر التسعة الأولى (يناير إلى سبتمبر) من العام الجاري إلى خمسة مليارات و262 مليون درهم، بنمو نسبته 28%، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»، وحركة سوق تداول العملات (الفوركس)، مقارنة بصافي الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة أربعة مليارات و102 مليون درهم.

وحققت «إعمار للتطوير»، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، إيرادات بقيمة 10 مليارات و33 مليون درهم، أي ما يعادل 58% من إجمالي إيرادات «إعمار»، وبنمو نسبته 54%، مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع صافي أرباح «إعمار للتطوير» بنسبة 19% إلى 2.498 مليار درهم، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وحققت أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 5.186 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بنمو نسبته 17%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 4.444 مليارات درهم، أي ما يعادل 30% من إجمالي الإيرادات.

وحققت «إعمار للتطوير» إجمالي مبيعات بقيمة 10.03 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

و«إعمار للتطوير» لديها حالياً أكثر من 26.5 ألف وحدة قيد التطوير في الإمارات. ويستعد «خور دبي» لتسليم أولى الوحدات السكنية في «جزيرة الخور» إلى المالكين، خلال الربع الأول من 2019.

وحققت «إعمار مولز»، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، إيرادات بلغت 3.232 مليارات درهم، بنمو نسبته 29%، مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2017، التي بلغت 2.5 مليار درهم. وتعتبر الشركة أحد أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ووصلت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 93%، في حين وصل عدد الزوار إلى 99 مليون شخص في الفترة ذاتها.

ووصلت إيرادات «إعمار» من أعمال الضيافة والتأجير التجاري والترفيه إلى 1.954 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وهي مماثلة لإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 1.944 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار: «يتمثل التزامنا تجاه عملائنا وأصحاب المصالح، في خلق قيمة مستمرة للأصول، وهو ما يبدو جلياً في الأداء القوي لقطاعات أعمالنا الرئيسة. ونحن نركز على تطوير أسلوب عملنا بشكل متواصل، لتلبية تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من العملاء. ومن خلال الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وابتكار وجهات عصرية جديدة، فإننا نخلق اليوم الأصول التي ترسم ملامح المستقبل».