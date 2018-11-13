الأميري: 14% نمواً في البحث العلمي بالإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قالت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة الأميري، إن البحث العلمي في دولة الإمارات ينمو بوتيرة لافتة، وبنسبة تبلغ نحو 14%.

وأضافت أنه «عند الحديث عن الأمن الغذائي، فإنه يجب أن نحدد التحديات التي تواجهها منطقتنا، وندرس الطريقة التي نتعاطى بها مع الغذاء والأمن الغذائي، وأن نفهم كيف سنطبق التكنولوجيا الحديثة في مجال الأمن الغذائي».

وأشارت الأميري، خلال جلسة رئيسة في اجتماعات «مجالس المستقبل العالمية»، إلى أنه «يمكن استخدام التكنولوجيا والعلوم الحيوية والبيولوجية لإكثار المنتجات الغذائية»، مشددة على أهمية معرفة المنتجات التي يجب أن نطورها ونزيدها في دولة الإمارات. وأكدت أن التحديات التي نعيشها يومياً هي نتيجة ممارسات عقود من الزمان، لافتة إلى ما يواجهه المزارعون من تقلبات العوامل الجوية والطقس.

وتوقعت أن تشهد الأعوام المقبلة الكثير من الاضطرابات المناخية، مشيرة الى أنه سيكون هناك تحدي الوصول إلى الطاقة، وإيجاد ضمانات كفيلة بإنتاج الغذاء.