المزروعي: «أوبك» قادرة على تعويض النقص في معروض النفط

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكد وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سهيل المزروعي، استعداد الدول الأعضاء في «أوبك»، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، لتلبية احتياجات الأسواق في حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أي عوامل سياسية، مشيراً إلى إمكانية استمرار التعاون بين أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها حتى 2020 لضمان توازن واستقرار السوق.

وقال المزروعي إن اجتماع اللجنة التشاورية للدول المنتجة وغير المنتجة، الذي عقد في أبوظبي، أمس، اطلع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من جانب «أوبك» والدول المتعاونة بشأن مستويات الامتثال للالتزام وتحقيق معدلات الخفض خلال أكتوبر الماضي، وكذلك أوضاع السوق والتوقعات الخاصة بمستويات الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري. وتوقع المزروعي في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع التشاوري، مواصلة التشاور حول استمرار خفض الإنتاج لعام 2019، وذلك بعد اعتماده من جانب الدول المشاركة في اجتماع فيينا الشهر المقبل.

وأوضح أن اجتماعات «أوبك» لا تنظر لأسعار النفط، لكن تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث إن ذلك كفيل بتحقيق السعر العادل.