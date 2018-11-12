توقعات بظهور المستعمرات على المريخ خلال 20 سنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحث مجلس «مستقبل تكنولوجيا الفضاء» مبادئ «القرية القمرية»، التي تشكل معلماً رئيساً لمستقبل تكنولوجيا الفضاء، وكيف يمكن الاستفادة من بيانات استكشاف سطح القمر والكواكب الأخرى في الحصول على موارد جديدة.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن مجتمع الفضاء سيعيد اكتشاف سطح القمر خلال السنوات الـ10 المقبلة، بحيث تكون هناك مستعمرات كاملة، متوقعين أن تبدأ مستعمرات كوكب المريخ بالظهور خلال 20 سنة مقبلة.

وسلط المجلس الضوء على عدد من فوائد الاكتشافات على القمر والمريخ، من قبيل الحصول على موارد من خارج الكرة الأرضية، وسبل تعزيز الاستفادة منها، عبر تحديث بيانات المراقبة التي تملكها وكالات الفضاء المختلفة حول العالم.

واستعرض أعضاء المجلس التغييرات المتوقعة في تكنولوجيا الفضاء، والقطاعات التي تسهم خلال العقود المقبلة في الاستكشافات خارج حدود الأرض، وتعزيز التعاون بين وكالات الفضاء الحكومية والمؤسسات الخاصة الرائدة في القطاع. وشدّدوا على أهمية البيانات الفضائية في الحياة اليومية، وتعزيز الاستفادة منها في خدمة المجتمعات البيئية والطاقة وغيرها، وضرورة وضع أطر حوكمة عالمية جديدة في المستقبل.