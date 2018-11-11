38 مجلساً تستشرف مستقبــل القطاعات الحيوية وخريطة موازين القوى العالـمية المستقبلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستشرف «مجالس المستقبل العالمية» ضمن 38 مجلساً، مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة الإنسان مستقبلاً. وستعمل «مجالس المستقبل العالمية» على استشراف خريطة موازين القوى العالمية المستقبلية، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، وما يشهده العالم من تبلور شكل جديد للعولمة يقوم على عولمة السلع والخدمات الرقمية.

1- مجلس مستقبل قارة أوروبا:

يستعرض الإمكانات المتوقعة لتأكيد موقعها السياسي والاقتصادي في نظام عالمي متعدد الأقطاب، تتزايد فيه القوى الجديدة، وتتغير فيه صيغ العلاقات والتحالفات، وسبل تطوير رؤية اقتصادية تسمح لأوروبا بالاستفادة من نموذج الابتكار الخاص بها في تعزيز مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

2- مجلس مستقبل روسيا:

يعمل على تشكيل تصور للدور العالمي الذي ستلعبه هذه القوة العالمية خلال السنوات المقبلة، ويستكشف إمكاناتها المستقبلية في مجالات الاقتصاد، والمجتمع، والمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.

3- مجلس مستقبل شبه الجزيرة الكورية:

يبحث آليات بناء الثقة وترسيخ عملية السلام بين الجارين الجنوبي والشمالي، وسبل إدخال كوريا الشعبية الديمقراطية في الاقتصاد العالمي المستقبلي، ويتناول بالدراسة الفترة الانتقالية المفصلية التي تمر بها شبه الجزيرة الكورية بعد فترة طويلة من توتر العلاقات، وإمكانات حدوث تغيرات جذرية على مستقبل المشهد الجغرافي الإقليمي وانعكاساتها المتوقعة.

4- مجلس مستقبل الشرق الأوسط:

يدرس مقاربات جديدة في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة في ظل انعكاسات الموجة التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، ويبحث المجلس التحديات التي تمر بها المنطقة من حيث استمرار حالة انعدام الاستقرار، وأسبابها، وسبل التعامل مع تحدياتها.

5- مجلس المستقبل الجيوسياسي:

يسعى إلى استشراف الخريطة الجيوسياسية المستقبلية لعالم متعدد الأقطاب آخذ بالتبلور، وسط متغيرات جغرافية وسياسية واقتصادية متسارعة، تحمل في طياتها إمكانات كبيرة لتغير صيغة العلاقات والتفاعلات الدولية.

ويبحث مستشرفون وخبراء سبل جسر هوة الاختلافات على المستويات الوطنية والدولية حول المعايير والقيم الرئيسة، وصياغة جدول أعمال للتطوير والتجديد متعدد الأطراف، وتطوير منهجيات تركز على تقاطع الجغرافيا السياسية مع المجالات الأخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والتركيبة السكانية والبيئة وغيرها.

6- مجلس مستقبل الحوكمة المرنة:

يستشرف التطورات المتوقعة في مجالات العمل الحكومي المستقبلي في ظل التغيرات التكنولوجية الكبيرة.

ويستعرض المجلس سبل تطوير أدوات الحكومة المرنة وتطبيقها بشكل عملي، بحيث تمكن صناع القرار من تشكيل السياسات الاستباقية المستقبلية التي تعيد تصور الثورة الصناعية الرابعة، التي يتم الوصول إليها من خلال جهد مشترك بين الحكومة والمجتمع، يضمن مرونة هذه السياسات وتركيزها على الإنسان وقابليتها للتطبيق.

7- مجلس مستقبل العقد الاجتماعي الجديد:

يستشرف المتغيرات التي ستفرض الحاجة لتشكيل عقد اجتماعي جديد يتناسب مع متطلبات المستقبل، وسبل تطوير نهج شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان الذي يضمن مواجهة المجتمع لهذه التحديات.

ويبحث المجلس فرص إطلاق حوار عالمي يتبنى الحاجة إلى إرساء عقد مجتمعي يواكب العوامل المؤثرة في مستقبل العالم مثل العولمة، وتحول النفوذ الاقتصادي شرقاً، والتوسع الحضري، وسبل تمكين الحكومات من إحداث تغيير جذري في أدوات تطوير السياسات وتقديم الخدمات.

8- مجلس مستقبل الاستهلاك:

يسعى إلى استشراف سبل توظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نماذج استهلاك مستدامة في المستقبل، ويبحث آثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

ويستعرض المجلس الفرص التي توفرها التكنولوجيا لتأسيس قيمة مضافة جديدة للسلع والخدمات، والتغيرات المستقبلية المتوقعة على سلوكيات المجتمعات والأنماط الاستهلاكية الجديدة وما ستحدثه على معادلات العرض والطلب.

9- مجلس مستقبل التعزيز البشري:

يستعرض الآثار المستقبلية للتطورات في مجال التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وانعكاساتها على الصناعة والحكومات والمجتمع وإنسان المستقبل.

ويستشرف المجلس سبل تطوير نماذج حوكمة مستقبلية مبتكرة في هذا المجال تستبق التطورات العلمية والتكنولوجية الكبيرة والمتسارعة، بما يضمن الاستفادة من الحلول التي توفرها والاستعداد لتطوراتها.

10- مجلس مستقبل الأعصاب والدماغ:

يستشرف مستقبل التطورات في مجال التقنيات العصبية، وآثارها التي ستسهم في تحديد مستقبل الصناعة والحكومات والمجتمع.

ويستعرض المجلس تأثير التطورات التقنية العصبية في مختلف القطاعات، وانعكاسات تطبيقها، وعدداً من النماذج والابتكارات الجديدة، والحلول المستقبلية التي ينطوي عليها هذا المجال العلمي.

11- مجلس مستقبل الابتكار في النظم الغذائية:

يبحث النظم الغذائية والقوة التحويلية التي يمثلها الابتكار في مستقبل النظم الغذائية، والشكل الذي سيكون عليه الواقع الغذائي وعناصره الأساسية، وسبل تحقيق الاستدامة في هذا المجال من حيث المناخ، والمياه، وإدارة الأراضي والغابات، والتغذية المستدامة، والصحة، والشمولية، والكفاءة وتأثير الثورة الصناعية الرابعة.

ويركز المجلس على دور الابتكار في المواكبة السريعة للتغير في توجهات النظم الغذائية العالمية، وأهميته في التصدي للتحديات المستقبلية المتوقعة، وسبل ابتكار الآليات والوسائل الكفيلة بتحفيز المعنيين في القطاع الزراعي على المشاركة في تشكيل الأجندة العالمية لمستقبل الغذاء.

12 - مجلس مستقبل المؤشرات الجديدة:

يستعرض دور البيانات في صناعة القرار، والوسائل الكفيلة بجسر الفجوة بين مصادر البيانات، ومنهجيات تحليل البيانات الضخمة والإحصاءات الرسمية.

ويركز المجلس على سبل الوصول إلى توافق عالمي حول دور التحليلات القائمة على ثورة البيانات في تمكين الحكومات من فهم وتشكيل الاقتصاد والمجتمع، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قادة الأعمال وواضعو السياسات للحفاظ على العمق التحليلي للقرارات الخاصة بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

13 - مجلس مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة:

يعمل على إيجاد سبل كفيلة بإطلاق حوار عالمي حول نهج جديد شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويستعرض المجلس دور دراسة التغيرات الاقتصادية المستقبلية طويلة المدى والتكنولوجيا المتقدمة في النهوض بمستويات جودة حياة أفراد المجتمع، وسبل تبني خطط واستراتيجيات اقتصادية جديدة تتمحور حول آليات توجيه التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، من أجل تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية شاملة تتناسب مع التغيرات العالمية.

14 - مجلس مستقبل الاقتصاد والمجتمع الرقمي:

يبحث سبل صناعة وتعزيز مستقبل الاقتصاد الرقمي في ظل التغييرات التي ستشهدها المجتمعات، وأفضل الحلول لبناء نموذج رقمي مستقبلي شامل ومتطور ومستدام.

وسيعمل المجلس على تحديد القضايا المهمة والحلول المستقبلية، وتقديم رؤى حول هذه المحاور، فيما سيقوم أعضاؤه بإعداد تقارير سنوية لاستعراض التقدم العالمي في مجال التحول الرقمي على مدى السنوات المقبلة وتقديم الدعم لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

15 - مجلس مستقبل التجارة الدولية والاستثمار:

يبحث آليات تطوير سياسات تستجيب لتحديات التحول الرقمي والاستدامة البيئية والتفاوت الاقتصادي، ويستعرض التحديات المستقبلية التي ستواجه قطاعات التجارة العالمية والاستثمار، والحلول المطلوبة لمواجهتها.

16 - مجلس مستقبل الاستثمار طويل المدى:

يبحث سبل تصميم حلول لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، والتصدي للتفكير الاقتصادي قصير الأجل، ويستشرف تأثير الاضطرابات والتغيرات الناتجة عن التخطيط القصير المدى في الأسواق المالية، وسبل إيجاد الحلول طويلة المدى لضمان مستقبل شامل ومستدام للجميع.

17 - مجلس مستقبل الأخلاق والقيم والابتكار:

يسعى إلى ترسيخ نهج المواءمة الأخلاقية في مختلف نواحي التطوير التكنولوجي المستقبلي، لما يشكله ذلك من ضمانة لعدم تخطي هذا التطور المتسارع الحدود الإنسانية.

ويهدف المجلس إلى التوصل إلى إجماع عالمي حول متطلبات تحقيق التوافق بين التطور التكنولوجي المتسارع والطموحات المجتمعية والرؤية الجماعية لمستقبل مستدام وشامل.

18 - مجلس مستقبل التنوّع والاقتصاد البيولوجي:

يبحث سبل تعزيز جهود الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها تقنيات المستقبل في حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ويدرس الآليات الكفيلة بتوحيد الجهود العالمية للتصدي للمخاطر المستقبلية، ومراقبة تأثير تغيرات التنوع البيولوجي في المجتمعات والاقتصادات العالمية.

ويستعرض المجلس الأدوار المتوقعة للابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأعمال والاقتصاد، في تعزيز الاستدامة وإتاحة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

19 - مجلس مستقبل الواقع الافتراضي المعزز:

يستشرف الفرص والتحديات المستقبلية التي تنطوي عليها تكنولوجيا الواقع الافتراضي، مع انتشار استخدام التقنيات المستقبلية في مختلف نواحي الحياة اليومية، في ظل تراجع كلفة الحصول على التكنولوجيا والأجهزة المتقدمة، وتزايد مجالات استخدامها في الحياة اليومية.

ويستعرض المجلس المجالات التي يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحدث فيها تأثيرات اجتماعية إيجابية مثل قطاعات الصحة والتعليم، والجوانب الأخرى التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام تقنيات الواقع الافتراضي إلى نتائج سلبية غير مقصودة.

20 - مجلس مستقبل تطوير النظم المالية:

يدرس آليات تطوير نظام مالي تنموي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تحقيق دمج أفضل بين التدفقات الرأسمالية والمبادرات المالية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

ويتطرق المجلس إلى آثار توحيد مبادرات التمويل مع أهداف مبادرات التنمية المستدامة في تعزيز قدرة الدول النامية على تحسين الوضع المعيشي لمواطنيها وإحداث أثر إيجابي في المجتمع، وسبل تصميم نظام جديد لتنمية تمويل الجهات المعنية بمساعدة الدول على الوصول إلى الموارد المطلوبة.

21 - مجلس مستقبل النظم المالية والنقدية:

يسلط الضوء على المتطلبات التنظيمية والأصول الرقمية والبيانات التي ستؤثر في مستقبل النظم المالية والنقدية العالمية، ويبحث دور التكنولوجيا في تقوية الروابط بين استقرار النظام المالي والنمو الاقتصادي.

ويستعرض المجلس أثر التغييرات التنظيمية في القطاع المالي المستقبلي، بما في ذلك أصول ومبادئ التشفير للاستخدام المناسب للبيانات، وتعزيز الروابط بين استقرار النظام المالي والنمو الاقتصادي، وسبل تطوير التنسيق والمساءلة عبر النظام المالي العالمي.

22- مجلس المستقبل العالمي للتنقل:

يناقش الابتكارات في مجال النقل، والحلول المستقبلية التي توفّرها، والاستثمار في البنية التحتية في إعادة ابتكار مبدأ «التنقل للجميع»، الذي يمثل نقطة التقاء بين احتياجات المستخدمين وإمكانات الشركات الخاصة مستقبلاً.

23- مجلس مستقبل تكنولوجيا الفضاء:

يسلط الضوء على مستقبل الاكتشافات الفضائية، وأهمية البدء بوضع مخططات للمستعمرات خارج نطاق الكرة الأرضية.

ويبحث المجلس سبل وضع تصور موحد يجمع وكالات الفضاء الحكومية مع المؤسسات الخاصة التي تركز جل بحثها في خدمة قطاع الفضاء، بحيث يتمكن العلماء من الاستفادة من البيانات الفضائية، والحصول على موارد جديدة تسهم في بناء المجتمعات.

24 - مجلس مستقبل التكنولوجيا الحيوية:

يستعرض معايير الصحة العالمية، وكيف تؤثر في مهنة الطب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسريع الاكتشافات الحيوية؟

ويبحث المجلس الآليات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من هذه التكنولوجيا مستقبلاً في التصنيع على مستوى عالمي بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وبالتالي الحصول على رعاية صحية شاملة، مع تقليل الآثار الجانبية لها.

25- مجلس مستقبل الطاقة:

يقدم رؤية عالمية حول مستقبل الطاقة، أهم المحاور التي يركز عليها اجتماع مجلس مستقبل الطاقة، الذي سيبحث أيضاً السبل الكفيلة بتمكين المجتمعات من الاستفادة من الفرص الكبرى التي توفرها التحولات في مجال الطاقة واستدامتها.

كما يدرس المجلس آثار التعاون الدولي الفاعل في الوصول إلى الطاقة النظيفة وتوفيرها بشكل آمن عالمياً بكُلفة أقل، والآثار المترتبة على هذه التغييرات.

26- مجلس «مستقبل النظم الإنسانية»:

يركز على تعزيز الاستثمار في الابتكار الرقمي، وتوظيف أدواته في تصميم إطار عمل يحدد أدوار المجتمعات الإنسانية، ومدى الحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية.

ويستشرف المجلس الآثار المترتبة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تغيير النظام الإنساني العالمي.

27 - مجلس «مستقبل حقوق الإنسان والتكنولوجيا»:

يستعرض الإمكانات التي يتيحها استخدام التكنولوجيا والبيانات الضخمة. كما يبحث المجلس الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا ودورها في تسهيل عمل مجتمع حقوق الإنسان، ووضع السياسات التي تخدم القطاع وتوفر حلولاً ناجعة لها بشكل مسؤول.

28 - مجلس مستقبل المدن والتوسع الحضري:

يستشرف تصوراً لتركيبة مدن المستقبل، ويبحث سبل مواجهة التحديات التي سينطوي عليها النزوح الكبير للسكان إلى المدن، والتحديات البيئية المحتملة للتوسع العمراني.

كما يبحث المجلس حجم مساهمة المدن في الاقتصاد العالمي المستقبلي، وأثرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توظيف أنظمة الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية الحضرية بما يضمن تعزيز جودة الحياة.

29- مجلس مستقبل الأمن الإلكتروني:

يتناول السبل الكفيلة بمنع الجرائم الرقمية ومواجهة الأنشطة غير القانونية عبر الشبكة العنكبوتية، وآليات توظيف الأمن السيبراني في دعم عمليات صنع القرارات التنفيذية ورسم ملامح المستقبل وإيجاد حلول استباقية للتحديات السيبرانية التي تواجه القطاعات المؤثرة في حياة البشر، والحفاظ على الاستقرار العالمي وتحقيق مستويات أفضل في الأمن الدولي.

30 - مجلس مستقبل ريادة الأعمال:

يستشرف العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في مستقبل ريادة الأعمال وسبل دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين، وتوظيف إمكاناتهم ومهاراتهم في تقديم الحلول للتحديات العالمية المحورية.

ويبحث المجلس آليات تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والكبيرة والحكومات، وتعميم فوائد الثورة الصناعية الرابعة على المجتمعات وتوجيه جهود ريادة الأعمال نحو القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل.

31 - مجلس تكنولوجيا الطاقة المتقدمة:

يستعرض مستقبل الاستدامة والحياة على الكوكب والمساهمة العالمية في احتضان المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتقدمة، ومدى تأثيرها في مستقبل أنظمة الطاقة والصناعة والمستهلكين والحكومات.

ويبحث المجلس أفضل وسائل الاستفادة من تقنيات طاقة المستقبل في تعزيز جودة حياة المجتمعات وتطوير الحلول المتعلقة بالطاقة النظيفة والمستدامة والمساهمة في خفض التلوث البيئي.

32- مجلس مستقبل الابتكار:

يبحث تعزيز دور الابتكار الحكومي والاجتماعي، وتوسيع نطاقه وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّيه والمشاركة في عملية التنمية المستقبلية، وإيجاد سوق تنافسية تدعم الممارسات الريادية وتواجه العوامل المؤثرة في النمو العالمي.

ويدرس المجلس سبل التوصل إلى فهم مشترك على مستوى حكومات العالم يتبنى التفكير طويل المدى الهادف إلى تعزيز الجاهزية للمستقبل وتطوير نماذج فعالة للتعاون بين الحكومات والشركات ورواد الأعمال والمؤسسات لدعم مستقبل الابتكار العالمي.

33- مجلس مستقبل المعلومات والترفيه:

يناقش سبل محو الأمية الرقمية والتحديات المستقبلية التي ستواجه الإعلام عبر الشبكة الإلكترونية، وتأثيرات التكنولوجيا المتقدمة في الاستدامة الاقتصادية والشفافية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الابتكاري ونظم المعلومات، بما يسهم في تمكين الجوانب التكنولوجية التي تمس الحياة اليومية، خصوصاً المتعلقة بالتعليم الآلي والتعاملات الرقمية والآثار الناجمة عنها.

34- مجلس مستقبل الحوسبة:

يتناول آليات تعزيز عمليات جمع البيانات في المستقبل، واستخدام منهجيات علمية جديدة في عمل الحكومات تستند إلى المرونة والدقة، إضافة إلى تطوير معارف وأفكار ومناهج جديدة تسهم في سد الفجوة بين صناع السياسات ورواد التكنولوجيا، وتشجع على البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا الرقمية لإعادة تصميم وأتمتة العمليات الحكومية، والتركيز على المتعاملين لتقديم خدمات ذات جودة عالية بما يواكب العمل المستقبلي للحكومات.

35 - مجلس مستقبل الصحة والرعاية الصحية:

يستشرف دور التكنولوجيا المستقبلية في إعادة تصميم وابتكار أنظمة الرعاية الصحية في العالم، وتطوير العلاجات المبتكرة والتشجيع على تبنّي التفكير المستقبلي الاستشرافي والتطورات التكنولوجية حتى يتمكن واضعو السياسات من إيجاد حلول فعالة ومُبتكرة للتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الصحة والرعاية الصحية.

36- مجلس مستقبل إنتاج التكنولوجيا الجديدة:

يتناول أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وسبل توظيف وابتكار سلاسل توريد متطورة في المستقبل في بيئة تجارية عالمية، تدمج الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث نقلة نوعية في مستقبل الإنتاج، بما يسهم في زيادة إنتاجية الحكومات وبناء نماذج عمل مبتكرة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتحسين كفاءة الإنفاق لتعزيز تنافسية الدول.

37 - مجلس مستقبل البنية التحتية:

يستشرف سبل تحسين وتسريع مشروعات البنية التحتية وآلية تنفيذها بمعايير وجودة عالية، وتطوير الوسائل والأدوات الكفيلة بتعزيز الاستثمار في البنية التحتية العالمية، والاستفادة من أدوات الثورة الصناعية الرابعة في دعم النمو الشامل بما يواكب التغيرات في العالم. ويستعرض المجلس تحديات التوسع الحضري المتسارع والنمو الاقتصادي العالمي وسبل تعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.

38- مجلس مستقبل تكنولوجيا الشبكات الجديدة:

يتطرق إلى آليات ترسيخ ثقافة التفكير الموجه نحو المستقبل، والاستفادة من عمليات تطوير تكنولوجيا الشبكات في إدارة البيانات، وتوظيفها في خدمة عمل الحكومات، ووضع السياسات الاستباقية المستندة إلى الأرقام والأدلة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية بما يسهم في تعزيز البنية التحتية العالمية وإزالة الحواجز التي تواجه انتشار الشبكات المستقبلية على نطاق واسع في العالم.

- مراقبة تأثير تغيرات التنوّع البيولوجي في المجتمعات والاقتصادات العالمية.

- بحث فرص إطلاق حوار عالمي يتبنى إرساء عقد مجتمعي جديد يواكب العوامل المؤثرة في مستقبل العالم.

موضوعات للنقاش في مجالس المستقبل العالمية

■تبلور شكل جديد لعولمة السلع والخدمات الرقمية.

■مستقبل الواقع السياسي والاقتصادي لقارة أوروبا في نظام عالمي متعدد الأقطاب.

■القوى الجديدة وصيغ العلاقات والتحالفات المستقبلية.

■كيف يمكن الاستفادة من نموذج الابتكار في تعزيز مجالات الثورة الصناعية الرابعة؟

■ما دور روسيا في المستقبل العالمي خلال السنوات المقبلة؟

■مستقبل شبه الجزيرة الكورية وآليات بناء الثقة وترسيخ السلام بين الجارتين الجنوبية والشمالية.

■التغيرات الجذرية في مستقبل المشهد الجغرافي الإقليمي والانعكاسات المتوقعة.

■كيف سيكون مستقبل الشرق الأوسط وأين تكمن فرص الاستقرار؟

■حكومات مستقبلية مرنة وتكنولوجيا تعيد تعريف نماذج الاستهلاك.

■تأثير «الواقع الافتراضي» في القيم والأخلاقيات في مجتمعات المستقبل.

■دور التكنولوجيا المستقبلية في تطوير العلاجات المبتكرة وتعزيز جودة الحياة.

■تحديات محو الأمية الرقمية في مجتمعات المستقبل.

■هل ستنجح الحوسبة في إعادة تصميم مستقبل الخدمات الحكومية؟