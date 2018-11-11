«أديبك 2018» ينطلق في أبوظبي غداً

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

ينطلق غداً وحتى الخميس المقبل، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، مدعوماً بثلاثة أهداف أساسية تستهدف صقل صناعة النفط والغاز في الإمارات وخلق قوة ناعمة جديدة ترسخ مكانة الدولة وأبوظبي مركزاً للحوار العالمي حول الطاقة.

ويستضيف «أديبك» في دورته الـ21، وزراء ومسؤولين حكوميين من 18 بلداً وأكثر من 80 من كبار الرؤساء التنفيذيين في مجال النفط والغاز. ويستهدف مسؤولو النفط والغاز في إمارة أبوظبي أهدافاً عدة من المعرض الذي يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وتتضمن هذه الأهداف، استخدام هذه المنصة التي تجمع كل الأطراف المعنية للعمل بشكل فعال على ترسيخ مكانة أبوظبي و«أدنوك» قائداً مستقبلياً للطاقة.

كما تتضمن الاستمرار في الارتقاء بالمعرض من حدث تجاري متخصص إلى منصة قيادية فكرية، من شأنها أن تضع دولة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» في مركز الحوار العالمي حول الطاقة، بجانب الدفع باتجاه بناء شراكات وفرص أعمال من شأنها إظهار القوة الناعمة لأبوظبي.