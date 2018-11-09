«تنظيم الاتصالات»: تطبيق «واتس أب غولد» غير آمن

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، المتعاملين، من استخدام تطبيق «واتس أب غولد» المتداول على الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في نشرة توعوية جديدة أصدرتها أمس، ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «واتس أب غولد» وغيره من تطبيقات الطرف الثالث التي تدّعي امتلاكها خصائص فريدة، تعد تطبيقات غير آمنة، وتهدد خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية.

وطالبت الهيئة بضرورة عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر إلا بعد التحقق منها، وعدم مشاركة كلمات السر مع أي شخص، وعند القيام بذلك يجب تغييرها في أسرع وقت، فضلاً عن ضرورة توعية صغار السن بمخاطر الإنترنت بشكل دائم، والابتعاد عن استخدام شبكات الإنترنت العامة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، خصوصاً «فيس بوك»، و«تويتر»، منشورات تدعو إلى تحميل النسخة الجديدة «واتس أب غولد»، وأنه يتضمن ميزات عدة، منها إمكانية عدم حفظ الصور في الاستوديو، ومشاهدة جميع الرسائل المحذوفة، ومنع إظهار جاري الكتابة، وغيرها من الخصائص.